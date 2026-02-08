تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

السفير البابوي من طرابلس: أعلن النية لعقد مؤتمر يعالج معضلة المباني المتصدعة

Lebanon 24
08-02-2026 | 13:10
A-
A+
السفير البابوي من طرابلس: أعلن النية لعقد مؤتمر يعالج معضلة المباني المتصدعة
السفير البابوي من طرابلس: أعلن النية لعقد مؤتمر يعالج معضلة المباني المتصدعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا برفقة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق امام والمطرانين يوسف سويف وادوار ضاهر التبانة لتفقد المبنى المنهار، حيث اعلن عن النية لعقد مؤتمر سريع يعالج معضلة المباني المتصدعة في طرابلس.

وقال المفتي امام: "علينا ان نعمل خطوة خطوة لنحفظ من تبقى من أرواح، فلا يمكننا ان نسكت او نؤجل، ومن هذه الساعة علينا ان نعمل سريعا وان يستثمر المسؤولون علاقاتهم لصب الجهد والتعامل مع الكارثة، واننا بالبطع نفكر بعقد مؤتمر لإنقاذ طرابلس".

بدوره، قال المطران سويف باسمه وباسم السفير البابوي: "بقلب متألم نحن هنا، ومن هذه الليلة، وكان يجب من الامس، نعلن أننا نتحرك ويجب ان نؤكد اننا مصممون لدعوة الحكومة والمجتمع المحلي وكل المسؤولين وكل انسان عنده شفقة لتفريغ المباني المهددة وتوفير أماكن إيواء لابعاد حرب الموت الذي يتهدد الناس" .

وشدد على أن "المسوؤلية امام الرب وامام الضمير، كلنا مسؤول، كل واحد من موقعه يجب ان يتحرك، هناك دولة مسؤولة يجب ان تتحمل مسؤوليتها، ويجب ان تكون هناك اجتماعات لتوجيه صرخة للمجتمع الدولي، والسفير البابوي بيننا يتضامن مع كل الضحايا ومع كل العائلات، وطلب مني ان انقل تحية البابا ورغبة التضامن لايجاد الحلول".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير البابوي يتفقد موقع المبنى المنهار إلى جانب مفتي طرابلس وعدد من رجال الدين
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24
كبارة من دار الفتوى: لإيجاد حلول لمشكلة الأبنية المتصدعة في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة بلدية طرابلس ترافق مهندسين للكشف على الأبنية المتصدعة في أبي سمراء
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها وفضّلت إجراء معاينة ميدانية على الأرض قبل الاجتماع المرتقب ظهرًا في السراي الحكومي لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدّعة
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 23:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع المحلي

السفير البابوي

الشيخ محمد

المونسنيور

يوسف سويف

التبانة

طرابلس

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:09 | 2026-02-08
Lebanon24
16:02 | 2026-02-08
Lebanon24
15:28 | 2026-02-08
Lebanon24
15:07 | 2026-02-08
Lebanon24
14:59 | 2026-02-08
Lebanon24
14:27 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24