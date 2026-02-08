تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بري: لإعتبار ملف ترميم الأبنية الآيلة إلى السقوط في طرابلس قضية وطنية

Lebanon 24
08-02-2026 | 13:19
A-
A+
بري: لإعتبار ملف ترميم الأبنية الآيلة إلى السقوط في طرابلس قضية وطنية
بري: لإعتبار ملف ترميم الأبنية الآيلة إلى السقوط في طرابلس قضية وطنية photos 0
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري التضامن والمؤازرة مع أبناء مدينة طرابلس الفيحاء في مواجهة الحرمان .
وقال: نشاطر الشمال وفيحاءه طرابلس التي شرّعت قلوب أبنائها ومنازلهم للجنوب وللبقاع ، وأصبحت في لحظة العدوان وذروة تصاعده جهتهما وقلبهما الخافق إحتضاناً وتضامناً وإنتماء وطنياً أصيلاً تضامننا وقوفنا الى جانبهم ومواساة ذوي الضحايا والجرحى والمتضررين جراء انهيار المبنى في باب التبانة في مدينة طرابلس . 

وأضاف الرئيس بري : إننا في هذه اللحظات التي تتهاوى فيها الأبنية الآيلة للسقوط جراء الحرمان والإهمال الواحدة تلو الأخرى من القبة إلى باب التبانة ندعو كافة السلطات والوزارات المعنية الى إعتبار ملف ترميم وتدعيم الأبنية الآيلة إلى السقوط في طرابلس قضية وطنية بإمتياز ، فلم يعد جائزا التلكؤ في معالجتها تحت أي ظرف من الظروف على الإطلاق لجهة التدعيم والترميم وتأمين الإيواء والتعويض للعائلات المتضررة بأقصى سرعة .
وختم الرئيس بري الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

على صعيد آخر وبالشأن المتصل بانهيار المبنى في باب التبانة دعا رئيس مجلس نبيه بري الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية إلى وضع كل إمكاناته التطوعية والإغاثية بتصرف أبناء طرابلس لا سيما المتضررين منهم والذين فقدوا منازلهم والمساهمة في اعمال الاغاثة .
