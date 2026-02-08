بعد انهيار المبنى في طرابلس... ماذا قال الحريري؟

كتب على "إكس": " للمرة الثانية تحل كارثة على ، قلبي مع أهلي في المظلومة وعزائي الصادق لذوي الضحايا الابرياء ، ومن قلبي اتمنى الشفاء العاجل للجرحى ،راجيا من الله ان يحفظ طرابلس واهلها من كل سوء".

Advertisement