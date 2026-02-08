شقير: ما حل بطرابلس كارثة إنسانية ويجب تحرك فوري من الدولة

اعتبر رئيس رئيس تجمع "كلنا " الوزير السابق ان ما حل بطرابلس "كارثة انسانية"، وكتب عبر حسابه على منصة "اكس":



"كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى تحل بطرابلس وأهلها ولبنان...



مبانٍ متداعية تنهار فوق رؤوس سكانها، في مشهد مأساوي يتكرر بلا رادع.



بالأمس في ، واليوم في ، وغدًا لا أحد يعلم أي منطقة ستكون التالية.



لقد سئم الناس الكلام والوعود، والمطلوب من الدولة خطوات فورية وحاسمة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المواطنين، ووضع حدّ لهذا الكابوس الذي يهدد الأرواح في كل لحظة".



وختم: "نسأل الله عزّ وجل أن ينقذ من لا يزالون تحت الأنقاض، وأن يرحم الضحايا، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

Advertisement