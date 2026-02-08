تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

شقير: ما حل بطرابلس كارثة إنسانية ويجب تحرك فوري من الدولة

Lebanon 24
08-02-2026 | 13:33
شقير: ما حل بطرابلس كارثة إنسانية ويجب تحرك فوري من الدولة
شقير: ما حل بطرابلس كارثة إنسانية ويجب تحرك فوري من الدولة photos 0
اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير ان ما حل بطرابلس "كارثة انسانية"، وكتب عبر حسابه على منصة "اكس":

 "كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى تحل بطرابلس وأهلها ولبنان...

مبانٍ متداعية تنهار فوق رؤوس سكانها، في مشهد مأساوي يتكرر بلا رادع.

بالأمس في القبة، واليوم في باب التبانة، وغدًا لا أحد يعلم أي منطقة ستكون التالية.

لقد سئم الناس الكلام والوعود، والمطلوب من الدولة خطوات فورية وحاسمة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المواطنين، ووضع حدّ لهذا الكابوس الذي يهدد الأرواح في كل لحظة".

 وختم: "نسأل الله عزّ وجل أن ينقذ من لا يزالون تحت الأنقاض، وأن يرحم الضحايا، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".
الهيئات الاقتصادية

باب التبانة

محمد شقير

التبانة

طرابلس

محمد ش

بيروت

لبنان

