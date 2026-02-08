تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

محمد سليمان: الوجع في طرابلس أبلغ من أي كلام أو بيان

Lebanon 24
08-02-2026 | 14:04
محمد سليمان: الوجع في طرابلس أبلغ من أي كلام أو بيان
محمد سليمان: الوجع في طرابلس أبلغ من أي كلام أو بيان photos 0
كتب النائب محمد سليمان عبر منصة "أكس":

"الوجع أبلغ من أي كلام أو بيان يقال عن إنهيار آخر في مدينة تعيش الوجع والفقر والحرمان .

واليوم يستشهد أبناؤها تحت الإنقاض في ظل تقاعس قديم ولا تحرك يلامس أوجاع الناس وينهض بهذه المنطقة التي دفعت الكثير تجاه وطنيتها وعروبتها.

الحل يبدأ بإنشاء صندوق طوارئ يجنب هذه المنطقة كوارث أخرى.
رحم الله الشهداء والأمل إنقاذ بقية المفقوديين.

حمى الله طرابلس وأهلها.
