محمد سليمان: الوجع في طرابلس أبلغ من أي كلام أو بيان

كتب النائب عبر منصة "أكس":



"الوجع أبلغ من أي كلام أو بيان يقال عن إنهيار آخر في مدينة تعيش الوجع والفقر والحرمان .



واليوم يستشهد أبناؤها تحت الإنقاض في ظل تقاعس قديم ولا تحرك يلامس أوجاع الناس وينهض بهذه المنطقة التي دفعت الكثير تجاه وطنيتها وعروبتها.



الحل يبدأ بإنشاء صندوق طوارئ يجنب هذه المنطقة كوارث أخرى.

رحم الله والأمل إنقاذ بقية المفقوديين.



حمى الله وأهلها.

