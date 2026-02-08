ميشال ضاهر: من ضهر البيدر الى طرابلس الإهمال واحد والمواطن يدفع الثمن

كتب النائب على تطبيق X:‏قلوبنا مع أهالي بعد كارثة انهيار مبنى سكني والحديث عن عدد من الضحايا.‏من إلى المباني المهددة في طرابلس، الإهمال واحد، والمواطن يدفع حياته ثمن التقاعس والإهمال.‏رحم الله الضحايا، وأعان الله عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر، انتشال ناجين.