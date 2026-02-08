جعجع: ما حصل في طرابلس كارثة وطنية كبرى

اعتبر " " ، في بيان، ان "ما حدث في خلال فترة تقلّ عن أسبوعين يُشكّل كبرى"، وقال: "نشدّ على أيدي رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لوضع الإمكانات المطلوبة بتصرّف مدينة طرابلس في الوقت الحاضر. إن المسلسل المشؤوم لانهيار الأبنية في طرابلس هو نتيجة تراكم أخطاء وإهمال على مدى عشرات السنين، ما يفرض علينا جميعًا اليوم مساندة الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة كلها، تفاديًا للاستيقاظ غدًا، لا سمح الله، على مأساة جديدة".



وختم: "نتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلات الذين قضوا في هذا الحدث الأليم، ونتمنّى الشفاء العاجل للمصابين".



