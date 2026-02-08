تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
لبنان
الصليب الاحمر: اعمال البحث عن ناجين لا تزال تتواصل في طرابلس
Lebanon 24
08-02-2026
|
14:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الصليب
الاحمر
ان اعمال البحث عن ناجين لا تزال تتواصل في موقع المبنى المنهار في
التبانة
-
طرابلس
، وقد اوفد
الصليب الأحمر
اللبناني فريقاً طبياً الذي وصل الى الموقع لتقديم الدعم الطبي، كما استنفر طواقمه من فرق ادارة
الكوارث
ومركز نقل
الدم
للمساعدة عند الحاجة.
