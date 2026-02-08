تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
برو: لإجراء مسح شامل لمنع تكرار حصول كوارث ومآسٍ مماثلة في طرابلس
Lebanon 24
08-02-2026
|
14:27
أدلى عضو "
كتلة الوفاء
للمقاومة" النائب
رائد برو
بتصريح حول فاجعة انهيار مبنى في
طرابلس
، جاء فيه: "مرة جديدة، وفي أقل من شهر، يفجع الوطن كله وأهلنا الأعزاء في طرابلس بكارثة كبيرة تمثلت بانهيار مبنى في محلة
التبانة
ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وفقدان آخرين تحت الأنقاض".
وتابع: "إننا إذ نعبر عن حزننا وألمنا الشديدين للمصاب الجلل الذي أصاب طرابلس وأهلها، وهي التي طالما حضنت الجميع من أبناء الوطن من كل المناطق خاصة في ظروف الحرب والتهجير والأزمات الكبرى، فإننا نعرب عن تعاطفنا وتضامننا الكاملين معهم".
وحض السلطات المختصة كافة على "المبادرة بالكشف على الأبنية المشابهة فوراً وإجراء مسح شامل لمنع تكرار حصول كوارث ومآسٍ مماثلة، ونطالب
الهيئة العليا للإغاثة
باحتضان العائلات التي فقدت بيوتها وتأمين المأوى المناسب لهم".
وختم برو: "إذ نتقدم بالتعازي والمواساة من ذوي الضحايا متمنين للجرحى الشفاء العاجل، فإننا نثمن العمل الجبار لفرق الإنقاذ كافة ونأمل أن تتكلّل جهودهم بإنقاذ حياة جميع المفقودين".
