لبنان

الحواط: تعازيّ للضحايا ودعوة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض في طرابلس

Lebanon 24
08-02-2026 | 15:07
الحواط: تعازيّ للضحايا ودعوة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض في طرابلس
الحواط: تعازيّ للضحايا ودعوة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض في طرابلس photos 0
كتب النائب زياد الحواط على موقع "اكس": "في مواجهة كارثة إنهيار المبنى الجديد من طرابلس أتقدّم بالتعازي والمواساة لأهالي الضحايا والمصابين ، والتضامن والدعم لأهلنا في عاصمة الشمال على أمل ان تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني والصليب الأحمر من إنقاذ الموجودين تحت الأنقاض بأسرع وقت ممكن وهم على قيد الحياة .

أما على صعيد الحل الفوري فعلى الحكومة والهيئة العلية للإغاثة عدم انتظار كارثة جديدة والتحرك سريعاً لتأمين شقق بديلة مستأجرة لسكان الأبنية المنهارة والمباني المهدّدة بالإنهيار ، وإجراء مسح سريع وإقتراح الحلول .

الكارثة وما سبقها من كوارث مماثلة كشفت الفشل المريع للدولة المركزية في حماية الناس وتأمين حياة كريمة لهم بالحد الأدنى ، وبيّنت الإمكانات المالية المحدودة والصلاحيات القانونية المقيدة للبلديات والتي يتّم تحميلها في كل كارثة أو مناسبة مسؤولية سوء إدارة شؤون الناس وتقاعس السلطات والإدارات المركزية .

لا يجوز أن تبقى السلطة المركزية عاجزة أو غير مكترثة ،فيما الناس تموت في بيوتها .

أصبحت اللامركزية الموسعة أكثر من ضرورة لنحمي الناس ونحافظ على حياتها ، ودور مجلس النواب مفصلي في هذا المجال .

وحدها اللامركزية تحقق التوازن الإنمائي والإجتماعي وتؤمن الحلول المطلوبة وتحقق العدالة والمحاسبة وتجنّبنا الكوارث المجانية وتحفظ كرامات الناس وتحلّ مشاكلهم ، وهي الطريق السريع لبناء الدولة القادرة".
"لبنان ٢٤": فرق الإنقاذ استعانت بكلاب بوليسية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض في طرابلس
الدفاع المدني: إنقاذ سيدة وابنها من تحت الأنقاض في طرابلس
إنقاذ مواطن في العقد الخامس من العمر من تحت انقاض المبنى المنهار في طرابلس (الجديد)
الدفاع المدني: إنقاذ طفلة من تحت الانقاض واستمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع انهيار مبنى سكني في طرابلس
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24