بعد انهيار المبنى في طرابلس... وزير العدل يأمر بالتحقيق فورًا

أعرب وزير العدل ، في بيان، عن "بالغ الحزن والأسى على إثر الكارثة الأليمة و المفجعة المتمثّلة بانهيار المبنى في منطقة ، متقدِّماً بأحرّ مشاعر التضامن مع الأهالي ومتمنّيا الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للضحايا".وتواصل مع المدّعي العام الإستئنافي في طالبًا "فتح تحقيقات فورية لكشف ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تحقيق العدالة".ولقد عاود الإتصال بالوزير نصار مؤكداً له مباشرة الإجراءات.