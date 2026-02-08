تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد انهيار المبنى في طرابلس... وزير العدل يأمر بالتحقيق فورًا

Lebanon 24
08-02-2026 | 15:28
بعد انهيار المبنى في طرابلس... وزير العدل يأمر بالتحقيق فورًا
بعد انهيار المبنى في طرابلس... وزير العدل يأمر بالتحقيق فورًا photos 0
أعرب وزير العدل عادل نصار، في بيان، عن "بالغ الحزن والأسى على إثر الكارثة الأليمة و المفجعة المتمثّلة بانهيار المبنى في منطقة باب التبانة، متقدِّماً بأحرّ مشاعر التضامن مع الأهالي ومتمنّيا الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للضحايا".

وتواصل نصار مع المدّعي العام الإستئنافي في الشمال هاني الحجار طالبًا "فتح تحقيقات فورية لكشف ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تحقيق العدالة".

ولقد عاود الحجار الإتصال بالوزير نصار مؤكداً له مباشرة الإجراءات.
 
