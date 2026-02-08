حيدر يحذر من خطر المباني المهددة ويشدّد على حماية الأهالي

تقدم وزير العمل "بأحر التعازي من أهالي الضحايا الذين قضوا جراء انهيار المبنى السكني في مدينة ، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، آملاً أن يعودوا سالمين إلى عائلاتهم في أقرب وقت".



وأكد في بيان، أن "حوادث انهيار المباني الآيلة للسقوط في طرابلس والشمال تشكل خطرًا جسيمًا لا يمكن الاستهانة به، وتستوجب تحركًا فوريًا وجديًا من قبل الأجهزة والجهات المختصة كافة، لوضع حد لهذه الكارثة المتكررة قبل أن تحصد المزيد من الأرواح البريئة".



وشدد على أن "أبناء طرابلس والشمال يستحقون منا كل الرعاية والاهتمام، وأن كرامة المواطن وأمنه السكني هما من أبسط الحقوق التي يجب أن تلتزم بها الدولة"، داعيًا إلى "تسريع الإجراءات الوقائية، وتأمين التمويل اللازم لمعالجة أوضاع المباني المهددة بالانهيار، حمايةً للأهالي وصونًا للأرواح".

Advertisement