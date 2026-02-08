تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حيدر يحذر من خطر المباني المهددة ويشدّد على حماية الأهالي

Lebanon 24
08-02-2026 | 16:02
A-
A+

حيدر يحذر من خطر المباني المهددة ويشدّد على حماية الأهالي
حيدر يحذر من خطر المباني المهددة ويشدّد على حماية الأهالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقدم وزير العمل الدكتور محمد حيدر "بأحر التعازي من أهالي الضحايا الذين قضوا جراء انهيار المبنى السكني في مدينة طرابلس، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، آملاً أن يعودوا سالمين إلى عائلاتهم في أقرب وقت".

وأكد في بيان، أن "حوادث انهيار المباني الآيلة للسقوط في طرابلس والشمال تشكل خطرًا جسيمًا لا يمكن الاستهانة به، وتستوجب تحركًا فوريًا وجديًا من قبل الأجهزة والجهات المختصة كافة، لوضع حد لهذه الكارثة المتكررة قبل أن تحصد المزيد من الأرواح البريئة".

وشدد على أن "أبناء طرابلس والشمال يستحقون منا كل الرعاية والاهتمام، وأن كرامة المواطن وأمنه السكني هما من أبسط الحقوق التي يجب أن تلتزم بها الدولة"، داعيًا إلى "تسريع الإجراءات الوقائية، وتأمين التمويل اللازم لمعالجة أوضاع المباني المهددة بالانهيار، حمايةً للأهالي وصونًا للأرواح".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني يحذر المواطنين من الاقتراب من المباني المهددة بالانهيار
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كبارة: الدولة مسؤولة عن المباني المهددة في ضهر المغر"
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
من نقابة مالكي الأبنية المؤجرة.. تحذير عاجل بشأن المباني القديمة المهدَّدة بالانهيار
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الوطني الأرثوذكسي: للبدء الفوري بإحصاء شامل للمباني المهددة بالانهيار
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:03:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الدكتور محمد

محمد حيدر

حمد حيدر

طرابلس

الشمال

محمد ح

العاج

سلوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:36 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-02-09
Lebanon24
01:00 | 2026-02-09
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09
Lebanon24
00:29 | 2026-02-09
Lebanon24
23:36 | 2026-02-08
Lebanon24
23:27 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24