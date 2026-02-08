تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
حيدر يحذر من خطر المباني المهددة ويشدّد على حماية الأهالي
Lebanon 24
08-02-2026
|
16:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدم وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
"بأحر التعازي من أهالي الضحايا الذين قضوا جراء انهيار المبنى السكني في مدينة
طرابلس
، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان"، متمنيا "الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، آملاً أن يعودوا سالمين إلى عائلاتهم في أقرب وقت".
وأكد في بيان، أن "حوادث انهيار المباني الآيلة للسقوط في طرابلس والشمال تشكل خطرًا جسيمًا لا يمكن الاستهانة به، وتستوجب تحركًا فوريًا وجديًا من قبل الأجهزة والجهات المختصة كافة، لوضع حد لهذه الكارثة المتكررة قبل أن تحصد المزيد من الأرواح البريئة".
وشدد على أن "أبناء طرابلس والشمال يستحقون منا كل الرعاية والاهتمام، وأن كرامة المواطن وأمنه السكني هما من أبسط الحقوق التي يجب أن تلتزم بها الدولة"، داعيًا إلى "تسريع الإجراءات الوقائية، وتأمين التمويل اللازم لمعالجة أوضاع المباني المهددة بالانهيار، حمايةً للأهالي وصونًا للأرواح".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني يحذر المواطنين من الاقتراب من المباني المهددة بالانهيار
Lebanon 24
الدفاع المدني يحذر المواطنين من الاقتراب من المباني المهددة بالانهيار
09/02/2026 08:03:52
09/02/2026 08:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كبارة: الدولة مسؤولة عن المباني المهددة في ضهر المغر"
Lebanon 24
كبارة: الدولة مسؤولة عن المباني المهددة في ضهر المغر"
09/02/2026 08:03:52
09/02/2026 08:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من نقابة مالكي الأبنية المؤجرة.. تحذير عاجل بشأن المباني القديمة المهدَّدة بالانهيار
Lebanon 24
من نقابة مالكي الأبنية المؤجرة.. تحذير عاجل بشأن المباني القديمة المهدَّدة بالانهيار
09/02/2026 08:03:52
09/02/2026 08:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الوطني الأرثوذكسي: للبدء الفوري بإحصاء شامل للمباني المهددة بالانهيار
Lebanon 24
المجلس الوطني الأرثوذكسي: للبدء الفوري بإحصاء شامل للمباني المهددة بالانهيار
09/02/2026 08:03:52
09/02/2026 08:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتور محمد
محمد حيدر
حمد حيدر
طرابلس
الشمال
محمد ح
العاج
سلوان
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس عون في عيد مار مارون: نستعيد معه معاني التضحية والفضائل والبطولات الإنسانيّة
Lebanon 24
الرئيس عون في عيد مار مارون: نستعيد معه معاني التضحية والفضائل والبطولات الإنسانيّة
01:00 | 2026-02-09
09/02/2026 01:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب للقاء ترامب- نتنياهو الأربعاء في واشنطن والاولوية الداخلية منع انزلاق البلاد إلى مواجهة
Lebanon 24
ترقّب للقاء ترامب- نتنياهو الأربعاء في واشنطن والاولوية الداخلية منع انزلاق البلاد إلى مواجهة
01:00 | 2026-02-09
09/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لـ"الجماعة الإسلامية" بعد خطف إسرائيل مسؤول تابع لها.. إليكم هذا البيان
Lebanon 24
أوّل تعليق لـ"الجماعة الإسلامية" بعد خطف إسرائيل مسؤول تابع لها.. إليكم هذا البيان
00:29 | 2026-02-09
09/02/2026 12:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إنقاذ شاب من تحت أنقاض المبنى المنهار في التبانة
Lebanon 24
بالفيديو.. إنقاذ شاب من تحت أنقاض المبنى المنهار في التبانة
23:36 | 2026-02-08
08/02/2026 11:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إصابات تسمم في فندق فخم في بيروت
Lebanon 24
إصابات تسمم في فندق فخم في بيروت
03:15 | 2026-02-08
08/02/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
14:00 | 2026-02-08
08/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
04:21 | 2026-02-08
08/02/2026 04:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
12:00 | 2026-02-08
08/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال "ماراتون".. عارض صحي مفاجئ ينهي حياة ابن الـ17 عامًا (صورة)
Lebanon 24
خلال "ماراتون".. عارض صحي مفاجئ ينهي حياة ابن الـ17 عامًا (صورة)
07:25 | 2026-02-08
08/02/2026 07:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2026-02-09
الرئيس عون في عيد مار مارون: نستعيد معه معاني التضحية والفضائل والبطولات الإنسانيّة
01:00 | 2026-02-09
ترقّب للقاء ترامب- نتنياهو الأربعاء في واشنطن والاولوية الداخلية منع انزلاق البلاد إلى مواجهة
00:46 | 2026-02-09
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:29 | 2026-02-09
أوّل تعليق لـ"الجماعة الإسلامية" بعد خطف إسرائيل مسؤول تابع لها.. إليكم هذا البيان
23:36 | 2026-02-08
بالفيديو.. إنقاذ شاب من تحت أنقاض المبنى المنهار في التبانة
23:27 | 2026-02-08
في جنوب لبنان.. إسرائيل تختطف مسؤولا في الجماعة الإسلامية إليكم التفاصيل
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 08:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 08:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 08:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24