تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عقب انهيار المبنى في طرابلس.. احتجاجات تلف الشوارع
Lebanon 24
08-02-2026
|
16:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مدينة
طرابلس
احتجاجات قام بها عدد من أهالي المنطقة، على خلفية انهيار مبنى في
باب التبانة
، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأبنية في المدينة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد انهيار المبنى في طرابلس... ماذا قال الحريري؟
Lebanon 24
بعد انهيار المبنى في طرابلس... ماذا قال الحريري؟
09/02/2026 08:04:11
09/02/2026 08:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة انهيار المبنى في طرابلس
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة انهيار المبنى في طرابلس
09/02/2026 08:04:11
09/02/2026 08:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توجيهات من وزير الصحة بشأن المصابين جراء انهيار المبنى في طرابلس
Lebanon 24
توجيهات من وزير الصحة بشأن المصابين جراء انهيار المبنى في طرابلس
09/02/2026 08:04:11
09/02/2026 08:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المحامين في طرابلس: انهيار المبنى هو نتيجة حتمية لمسار طويل من الإهمال
Lebanon 24
نقابة المحامين في طرابلس: انهيار المبنى هو نتيجة حتمية لمسار طويل من الإهمال
09/02/2026 08:04:11
09/02/2026 08:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
باب التبانة
التبانة
طرابلس
بانت
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترقّب للقاء ترامب- نتنياهو الأربعاء في واشنطن والاولوية الداخلية منع انزلاق البلاد إلى مواجهة
Lebanon 24
ترقّب للقاء ترامب- نتنياهو الأربعاء في واشنطن والاولوية الداخلية منع انزلاق البلاد إلى مواجهة
01:00 | 2026-02-09
09/02/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لـ"الجماعة الإسلامية" بعد خطف إسرائيل مسؤول تابع لها.. إليكم هذا البيان
Lebanon 24
أوّل تعليق لـ"الجماعة الإسلامية" بعد خطف إسرائيل مسؤول تابع لها.. إليكم هذا البيان
00:29 | 2026-02-09
09/02/2026 12:29:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إنقاذ شاب من تحت أنقاض المبنى المنهار في التبانة
Lebanon 24
بالفيديو.. إنقاذ شاب من تحت أنقاض المبنى المنهار في التبانة
23:36 | 2026-02-08
08/02/2026 11:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في جنوب لبنان.. إسرائيل تختطف مسؤولا في الجماعة الإسلامية إليكم التفاصيل
Lebanon 24
في جنوب لبنان.. إسرائيل تختطف مسؤولا في الجماعة الإسلامية إليكم التفاصيل
23:27 | 2026-02-08
08/02/2026 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إصابات تسمم في فندق فخم في بيروت
Lebanon 24
إصابات تسمم في فندق فخم في بيروت
03:15 | 2026-02-08
08/02/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
14:00 | 2026-02-08
08/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
04:21 | 2026-02-08
08/02/2026 04:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
12:00 | 2026-02-08
08/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال "ماراتون".. عارض صحي مفاجئ ينهي حياة ابن الـ17 عامًا (صورة)
Lebanon 24
خلال "ماراتون".. عارض صحي مفاجئ ينهي حياة ابن الـ17 عامًا (صورة)
07:25 | 2026-02-08
08/02/2026 07:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2026-02-09
الرئيس عون في عيد مار مارون: نستعيد معه معاني التضحية والفضائل والبطولات الإنسانيّة
01:00 | 2026-02-09
ترقّب للقاء ترامب- نتنياهو الأربعاء في واشنطن والاولوية الداخلية منع انزلاق البلاد إلى مواجهة
00:46 | 2026-02-09
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:29 | 2026-02-09
أوّل تعليق لـ"الجماعة الإسلامية" بعد خطف إسرائيل مسؤول تابع لها.. إليكم هذا البيان
23:36 | 2026-02-08
بالفيديو.. إنقاذ شاب من تحت أنقاض المبنى المنهار في التبانة
23:27 | 2026-02-08
في جنوب لبنان.. إسرائيل تختطف مسؤولا في الجماعة الإسلامية إليكم التفاصيل
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 08:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 08:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 08:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24