تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كارثة المباني في طرابلس تستنفر الدولة وميقاتي يدعو الى استكمال الاجراءات التي باشرتها الحكومة السابقة

Lebanon 24
08-02-2026 | 22:29
A-
A+
كارثة المباني في طرابلس تستنفر الدولة وميقاتي يدعو الى استكمال الاجراءات التي باشرتها الحكومة السابقة
كارثة المباني في طرابلس تستنفر الدولة وميقاتي يدعو الى استكمال الاجراءات التي باشرتها الحكومة السابقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

لم تكد عاصمة الشمال طرابلس تنفض عنها غبار انهيار مبنى القبة قبل نحو ثلاثة أسابيع، حتى غطاها مجددا ركام مبنى باب التبانة الذي انهار في شارع سوريا يوم أمس الأحد ليعيد الحادثان المأساويان تعويم الملفات الحياتية والإنسانية المنسيّة، ويكشفا مجدّدًا هشاشة أحوال اللبنانيين الذين باتوا يعيشون على حافة الخطر، بين إهمالٍ مزمن ودولةٍ منهمكة بألف ملف وملف نتيجة تراكمات عشرات السنوات، ما يحوّل السكن نفسه إلى تهديد يومي للحياة. 

 

وصدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

ازاء استمرار حوادث سقوط المباني في طرابلس،فلا كلام يعبر عن الحزن والاسى لما يحصل وعن التعاطف مع الضحايا. ولكنني اجدد المطالبة باستكمال الاجراءات التي كنا باشرناها في الحكومة السابقة لجهة تكليف بلدية طرابلس، التي تملك الاحصاءات الكاملة حول واقع المباني، بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلدية، بالزام اصحاب هذه البنايات بترميمها وتدعيمها في اسرع وقت، واذا تعذر ذلك لاسباب مادية، على الدولة رصد مبالغ من الخزينة العامة لتدعيمها ووضع اشارات على العقارات لمصلحة البلدية لمنع التصرف بها من قبل المالكين، اضافة الى تأمين اماكن ايواء مؤقتة لسكان هذه المباني طوال فترة الترميم.

 

ان هذه الاجراءات وسواها من التدابير باتت اكثر من طارئة لاننا وصلنا الى مرحلة باتت تتطلب معالجة جذرية لمنع سقوط المزيد من الضحايا.

 

نعبر عن تعاطفنا مع الضحايا وذويهم، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

 

 

بلدية طرابلس

ووفق أرقام بلدية طرابلس، فإن عدد المباني المعرضة للانهيار بسبب التصدعات هو 700 مبنى، وهذه المباني بحاجة إلى تدخل مباشر، من بينها 105 مبانٍ تشكل خطراً على قاطنيها، وتحتاج إلى إخلاء فوري. 

الا أن اللافت كان ما أعلنه نقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت عن أن المبنى المنهار لم يكن ضمن المباني الموجودة على لائحة الخطر ولم يشتك أحد منه، ما يعني أن عدد المباني المهددة بالانهيار أكبر من العدد الرسمي المسجل لدى البلدية، ما يحتّم اجراء عملية مسح جديدة لكل المباني واجبار سكان تلك المهددة بالسقوط على الخروج منها بعد تأمين الدولة سكنا بديلا لأؤلئك غير القادرين على تأمينه.

 

تحرك الحكومة

وفي اطار الاجراءات الرسمية عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مع وزيرّي الداخلية أحمد الحجار والعدل عادل نصار في منزله لمتابعة تداعيات الكارثة التي حلت في طرابلس وتوجه الوزيران ليلا إلى طرابلس للكشف الميداني والإشراف على التنسيق بين جميع الأجهزة العاملة على الارض والتواصل مع الأهالي.

 

كما تقرر عقد إجتماع موسع بعد ظهر اليوم في السراي الكبير يضم الوزراء والأجهزة المعنية بحضور رئيس بلدية طرابلس ونقيب مهندسي الشمال لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدي لقضية الأبنية المتصدّعة.

 

وكتبت" النهار": تجدّدت كارثة انهيار المباني القديمة في طرابلس وسقوط ضحايا تحت الركام، في حلقة عبثية في هذا المسلسل بما أطلق مواقف ومزيدات بلغت حدود مطالبة النائب فيصل كرامي باستقالة الحكومة،علماً أن دعوات كثيفة أخرى أُطلقت مستصرخة الدولة تسريع إجراءات إنقاذ المدينة من كابوس هذه الكارثة. واعتبر النائب أشرف ريفي "أننا أمام فاجعة كبيرة في طرابلس وعلى الحكومة الإسراع في تأمين أماكن بديلة". وقال: "الحدّ الأدنى هو تقديم الاستقالة من مجلس النواب إذا لم نتمكّن من معالجة هذه المشكلات في طرابلس، إذ لن نكون شهود زور أمام ما يؤذي أهلنا".

 

وكتبت" الديار": بدا أن مواقف النواب والشخصيات أغاظت رئيس الحكومة الذي أصدر بيانا أهاب «بكل العاملين في السياسة، في طرابلس او خارجها، ان يترفعوا عن محاولات توظيف هذه الكارثة المروعة لجني مكاسب سياسية رخيصة وآنية. فهذا أمر معيب». وأضاف:»أنا وحكومتي لم ولن نتهرب من المسؤولية وسوف نستمر بالقيام بواجباتنا كاملة بما فيها محاسبة من قد يكون مقصرا في هذه القضية».

اضافت" الديار": للمفارقة فان رئيس الحكومة الذي اتجه جنوبا نهاية الأسبوع الماضي لمحاولة تلقف الأزمات المتعددة التي ترزح تحتها بلدات الجنوب والتصدي لمقولة أن الدولة غائبة هناك، جاءته الصفعة من الشمال اذ ارتفعت نفس الشعارات والصرخات بالأمس التي تنتقد غياب الدولة وإهمالها ولكن هذه المرة من طرابلس. 

 

وبذلك تكون الايجابية التي طبعت زيارته الى الجنوب بعد الترحيب الشعبي والرسمي الذي لاقاه، تراجع مع سقوط المبنى في الشمال.

 

وقال مصدر رسميا" الديار": أن «الدولة اللبنانية تتحمل كامل مسؤولياتها الا أنه لا يمكن تحميلها تراكمات عشرات السنوات من الاهمال والأزمات المتلاحقة»، مؤكدا أن «هذا الملف أولوية لدى رئاسة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة وسيتم اتخاذ قرارات سريعة وطارئة للتعامل مع هذا الوضع بحيث لن نقبل بأن تبقى الحلول جزئية ولا تعالج أساسات المشكلة». 

 

وكتبت" الاخبار": هل يحتاج أحد من كل هؤلاء، الذين يتبارون في إثارة الفتن السياسية، والتغنّي ببطولات غيرهم، كما التهديد بعضلات غيرهم، إلى ما يدلّهم مرة جديدة، على أنهم لا يساوون خرقة ثياب ظهرت من بين ركام أشباه المنازل، وأنهم، مهما ارتفع صوتهم، لا يقدرون على حجب صوت جائع أو مقهور في هذه المدينة المتروكة... لا شيء يدعو للخجل، ولا داعيَ لانتظار يقظة أيّ من الذين يتجرّأون غداً، على الحضور بسياراتهم الفارهة إلى بقية حطام، لا يخصّ منزلاً أو شرفة تطلّ على القهر فقط، وكل ما ينفع الناس، هو لفظُ كلّ هؤلاء، مرة واحدة، وانتزاع الحق بالقوة، عصياناً أو تمرّداً أو ثورةً لا فرق...

 

لا شيء يحجب صوت الموت كما يحصل في طرابلس... لا شيء!

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المالكين استنكرت كارثة انهيار المبنى في طرابلس: لإجراءات فوريّة وجديّة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس العراقي يدعو لتكثيف المشاورات للإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يطالب باجراءات محددة ازاء تكرار سقوط المباني في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فيصل كرامي يدعو الدولة للتحرك قبل تكرار كارثة الأبنية
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 08:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نجيب ميقاتي

الدولة اللبنانية

وزارة الداخلية

نجيب ميقاتي

نجيب ميقات

اللبنانية

ميقاتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:36 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:27 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-02-09
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09
Lebanon24
00:29 | 2026-02-09
Lebanon24
23:36 | 2026-02-08
Lebanon24
23:27 | 2026-02-08
Lebanon24
23:04 | 2026-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24