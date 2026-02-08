إجراءات سورية والكويت تدرج 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الارهاب

واعلنت اللبنانية استهجانها للقرارالكويتي، واكدت أن المستشفيات التي أشار إليها البيان هي مستشفيات مسجلة في نقابة المستشفيات الخاصة في وتقوم بدورها في تقديم العلاجات والخدمات الصحية لكل اللبنانيين من دون استثناء، وهي جزء أساسي من النظام الصحي اللبناني الذي يكابد باللحم الحي ليحقق الاستمرارية ولا يتلكأ عن مهماته الصحية والإنسانيةوقالت: إن ستقوم بالاتصالات اللازمة للاستيضاح من الجهات المعنية حول خلفية القرار الصادر، وعرض الوقائع الصحيحة منعا للالتباسات وحمايةً للنظام الصحي اللبناني.والمستشفيات التي تم إدراجها على "قائمة الإرهاب"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية هي:1- مستشفى الشيخ حرب الجامعي، النبطية2- مسنشفى صلاح غندور، بنت جبيل3- مستشفى الأمل، بعلبك4- مستشفى سان جورج، الحدث5- مستشفى دار ، بعلبك6- مستشفى البتول، الهرمل،7- مستشفى الشفاء، خلدة8- مستشفى الرسول الأعظم، طريقوتعليقاً على هذه المعلومات، قال لمستشفى الرسول الأعظم الدكتور حسين شقير لـ"النهار": "لم نتبلّغ بالخبر رسمياً، ولا زلنا في مرحلة التأكد من صحته من خلال وزارة الصحة اللبنانية". أضاف: "في حال صحته، ستكون سابقة وندعو المؤسسات الرسمية اللبنانية للتأكد من عدم صحة أيّ شبهة تُنسَب إلينا أدواراً معينة غير ما نقوم به من مهام إنسانية وخدماتية". وقال شقير : "أفدنا من وزارة الصحة أنّها لم تتأكد بعد من صحة الخبر وصدوره عن مرجع رسمي، ليُبنى على الشيء مقتضاه".وفي اتصال مع" الاخبار" لفت إلى أن «القرار لم يسبقه أي مؤشرات ودولة الكويت معروفة بدعمها للقطاع الاستشفائي»، متمنّياً العودة عن هذا القرار الذي يستهدف بيئة بأكملها، وأن «لا يكون رسالة ومقدمة لقرارات لاحقة». وقال نقيب أصحاب المستشفيات بيار يارد لـ«الأخبار» إن النقابة لم تتلقَّ أي معلومات رسمية بعد، كما تلقت وزارة الصحة العامة بكثير من الاستغراب البيان الصادر عن دولة الكويت، في وقت لم تتلقَّ وزارة الصحة العامة أي مراجعة أو إبلاغ من أي جهة كويتية حول هذا الأمر.