صفحات من كتاب سركيس امام عون: مواجهة التحدّي بموقف موحّد!

لذا، فإنّ الرئيس ، الوافد من ، معزّزاً بتأييد نيابي واسع من الكتل الرئيسة التي تمثّل كل الاتجاهات والمكوّنات، ومؤازراً بتأييد شعبي، سيقرأ في كتاب سلفه الرئيس الياس سركيس الذي عانى كثيراً وواجه ضغوطاً كبيرة، ولن يقبل بالإقدام على أي موقف لا يحظى بإجماع وطني، ويُعيد للبنان سيادته كاملة غير مشروطة بتنازلات تثلم هذه السيادة وتنال منها.كان الرئيس سركيس يرفض أن يكون لبنان الثانية التي توقّع معاهدة مع إسرائيل تحت أي تسمية أو عنوان. واليوم هناك دول عربية عقدت معاهدات، فيما أقدمت أخرى على تطبيع شبه كامل أو جزئي، لكن ما يجري بين إسرائيل وسوريا، الجارة الأقرب إلى لبنان والتي تربطها به حدود طويلة ومتداخلة تبلغ 375 كيلومتراً، يدعو إلى الترقّب والمتابعة.من هنا يمكن القول إنّ لبنان في وضع لا يُحسَد عليه، وإنّ المسؤولين فيه، بدءاً من رئيس الجمهورية، يواجهون تحدّيات خطيرة، لأنّ يعمل على تخييرهم بين الأمن والسيادة المنقوصة، ولبنان لا يمكن أن يقبل إلّا الأمن والسيادة الكاملة. كما يعمل على الربط بين الإعمار وعودة والقبول باتفاق مكتوب بالحبر لا يراعي المصلحة الاستراتيجية للبنان. لذلك، فإنّ هذه المرحلة بالغة الدقّة، وعلى مقدار عالٍ من التعقيد، وتقتضي مقاربة أكثر دقّة بعيداً من مباريات «الزجل» السياسي المحتدمة. فيما الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، والسجالات الدائرة في شأنها، علمية كانت أم شعبوية، والمرشّحة للاتساع بسبب اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تزيد المشهد إرباكاً.