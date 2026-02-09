تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أوّل تعليق لـ"الجماعة الإسلامية" بعد خطف إسرائيل مسؤول تابع لها.. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
09-02-2026 | 00:29
أوّل تعليق لـالجماعة الإسلامية بعد خطف إسرائيل مسؤول تابع لها.. إليكم هذا البيان
شجبت الجماعة الاسلامية إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على التسلّل تحت جناح الظلام منتصف ليل الأحد - الاثنين، إلى بلدة الهبارية، قضاء حاصبيا، والقيام بخطف مسؤول الجماعة في منطقة حاصبيا ومرجعيون، عطوي عطوي، من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة بعد ترويع أهله والاعتداء عليهم بالضرب، وحمّلت الجماعة قوات الاحتلال مسؤولية أي أذى يلحق به، كما أكّدت على أنّ هذا الفعل يضاف إلى سلسلة الخروقات اليومية والاعتداء الهمجية على السيادة التي تمارسها قوات الاحتلال، وسألت الجماعة هل أتت هذه القرصنة ردّاً على زيارة رئيس الحكومة إلى منطقة الجنوب وإلى بلدات قضاء حاصبيا؟ وعلى تأكيد أبناء المنطقة على تمسّكهم بالدولة؟ كما أشارت الجماعة إلى أنّ هذه القرصنة تأتي في سياق إرهاب أهالي المنطقة لدفعهم إلى ترك قراهم وأرضهم.
وطالبت الجماعة الدولة اللبنانية بالضغط على الجهات الراعية لوقف الأعمال العدائية للعمل على إطلاق سراح الأخ عطوي عطوي وكل الأسرى، ووقف كافة الانتهاكات الاسرائيلية للأراضي والسيادة اللبنانية، كما طالبتها بالدفاع عن الأهالي والمدنيين الآمنين في قراهم وبلداتهم.
 
