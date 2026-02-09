بسبب الانزعاج.. إشكال وسقوط إصابتين خلال عزاء في عكار

أفادت مندوبة " " عن وقوع اشكال بين عائلتي آل "ت" وآل "م" في بلدة العكارية، تطور إلى عراك بالأيدي أسفر عن إصابة سيدتين حاملتين.



وأفادت المصادر بأن إحدى السيدتين نُقلت عبر اللبناني إلى ، فيما نُقلت الأخرى إلى مستشفى عدبل الحكومي لتلقي العلاج.



وبحسب المعلومات بدأ الإشكال نتيجة انزعاج أحد أبناء آل "ت" من تصرف طرف من آل "م" يعمل في الحدادة الإفرنجية خلال إقامة عزاء.



وقد سادت المنطقة حالة من التوتر، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان لتهدئة الوضع.

