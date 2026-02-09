تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بسبب الانزعاج.. إشكال وسقوط إصابتين خلال عزاء في عكار

Lebanon 24
09-02-2026 | 01:04
بسبب الانزعاج.. إشكال وسقوط إصابتين خلال عزاء في عكار
بسبب الانزعاج.. إشكال وسقوط إصابتين خلال عزاء في عكار photos 0
أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع اشكال بين عائلتي آل "ت" وآل "م" في بلدة تكريت العكارية، تطور إلى عراك بالأيدي أسفر عن إصابة سيدتين حاملتين.
وأفادت المصادر بأن إحدى السيدتين نُقلت عبر الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى اليوسف، فيما نُقلت الأخرى إلى مستشفى عدبل الحكومي لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات بدأ الإشكال نتيجة انزعاج أحد أبناء آل "ت" من تصرف طرف من آل "م" يعمل في الحدادة الإفرنجية خلال إقامة عزاء.

وقد سادت المنطقة حالة من التوتر، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان لتهدئة الوضع.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24