بعد اعتقال عنصر بارز في الجماعة الإسلامية من الجنوب… هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "في عملية ليلية في منطقة جبل روس (هار دوف) بجنوب : قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرًا إرهابيًا بارزًا في تنظيم الجماعة الاسلامية".



تابع في منشوره: "في ضوء ورود مؤشرات استخبارية تم جمعها على مدار الأسابيع الأخيرة داهم الجيش الاسرائيلي خلال ساعات الليلة الماضية مبنى في منطقة جبل روس (هار دوف) واعتقلت عنصرًا بارزًا في تنظيم الجماعة الاسلامية حيث تم نقله للتحقيق داخل . كما تم العثور داخل المبنى على وسائل قتالية".



أضاف: "لقد دفع تنظيم الجماعة طيلة الحرب وأيضًا في هذه الايام بأعمال ضد إسرائيل ومواطنيها على ".



ختم: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".

