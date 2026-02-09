خدمات متبادلة بين سلام وحزب الله

علّق أحد النواب المعارضين للحكومة على زيارة الرئيس سلام إلى ، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق “ردّ الخدمة” لحزب الله.وقال في لقاء خاص شن خلاله حملة على الحكومة" إن "الحزب" كان له دور أساسي في إنقاذ سلام وحكومته، ولا سيما في تمرير الموازنة، ومنع اهتزازها في مراحل حساسة، مضيفًا أن رئيس الحكومة يحاول اليوم ردّ الجميل عبر إظهار اهتمام لافت بالجنوب.واعتبر أن هذه الزيارة تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز بعدها الإنمائي، وتندرج ضمن توازنات دقيقة تحكم علاقة الحكومة بالقوى النافذة.