بلدية الهبارية تدين خطف عطوي

استنكرت بلدية باسمها وباسم الاهالي وبالتضامن مع أهالي العرقوب والجنوب، عملية خطف عطوي من منزله في بلدة الهبارية وبين أفراد عائلته.



وقالت في بيان: "إنّ هذا العمل الإجرامي المدان والذي يُنسب إلى العدو يُشكّل اعتداءً صارخاً على السيادة والأمن والاستقرار وانتهاكاً فاضحاً لحرمة المنازل وكرامة المواطنين، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف".



وأكدت أنّ مثل هذه الممارسات لن تنال من صمود أهلنا وتمسّكهم بأرضهم، ودعت الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة والعمل على متابعة هذا الاعتداء الخطير بما يضمن حماية المواطنين وصون كرامتهم.



وشددت على الوقوف صفاً واحداً إلى جانب عائلة المخطوف، والتضامن الكامل معهم.

