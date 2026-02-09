تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

آتجاه لترشيح إبنة عون في المتن

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-02-2026 | 01:30
آتجاه لترشيح إبنة عون في المتن
آتجاه لترشيح إبنة عون في المتن photos 0
لفت مصدر قيادي في "التيار الوطني الحر" إلى أن قيادة "التيار"تتجه الى  ترشيح السيدة ميراي عون، ابنة الرئيس العماد ميشال عون، للانتخابات النيابية في المتن الشمالي، مُعزّزًا هذا التوجّه بعدّة أسباب أوّلها إعادة أحد أفراد العائلة إلى المجلس النيابي وإلى موقع مؤثّر في مركز القرار داخل "التيار"، بعد انكفاء كلّ من آلان، نعيم، وكلودين، وشامل روكز وغيرهم من المؤسسين المقرّبين من عون منذ بداية تأسيس " التيار". 

وبحسب  المصدر ، فانه بهذه الخطوة، يكون رئيس "التيار" النائب جبران باسيل قد دحض النظريات التي تتحدّث عن إبعاده كل من هو قريب من مؤسس "التيار العماد ميشال عون.
وأكد المصدر أن قيادة "التيار" لا تنوي خوض معركة “كسر عظم” في هذه الدورة الانتخابية على المقعد الكاثوليكي، لافتًا إلى أن حزب "القوات اللبنانية" يفضّل بدوره عدم خوض هذه المعركة وحصر الأصوات بمرشح واحد. في المقابل، يفضّل "التيار"الوطني الحر العمل على إيصال مرشّح ماروني، "لغايةٍ في نفس جبران".
المصدر: خاص لبنان24
