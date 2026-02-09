تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
آتجاه لترشيح إبنة عون في المتن
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
09-02-2026
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر قيادي في "
التيار الوطني الحر
" إلى أن قيادة "
التيار
"تتجه الى ترشيح السيدة ميراي عون، ابنة الرئيس
العماد ميشال عون
، للانتخابات النيابية في المتن
الشمالي
، مُعزّزًا هذا التوجّه بعدّة أسباب أوّلها إعادة أحد أفراد العائلة إلى المجلس النيابي وإلى موقع مؤثّر في مركز القرار داخل "التيار"، بعد انكفاء كلّ من
آلان
، نعيم، وكلودين، وشامل روكز وغيرهم من المؤسسين المقرّبين من عون منذ بداية تأسيس " التيار".
وبحسب المصدر ، فانه بهذه الخطوة، يكون رئيس "التيار" النائب
جبران باسيل
قد دحض النظريات التي تتحدّث عن إبعاده كل من هو قريب من مؤسس "التيار العماد
ميشال عون
.
وأكد المصدر أن قيادة "التيار" لا تنوي خوض معركة “كسر عظم” في هذه
الدورة
الانتخابية على المقعد الكاثوليكي، لافتًا إلى أن حزب "القوات
اللبنانية
" يفضّل بدوره عدم خوض هذه المعركة وحصر الأصوات بمرشح واحد. في المقابل، يفضّل "التيار"الوطني الحر العمل على إيصال مرشّح ماروني، "لغايةٍ في نفس جبران".
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي وشدد على متانة العلاقة بين البلدين
Lebanon 24
الرئيس عون استقبل الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي وشدد على متانة العلاقة بين البلدين
09/02/2026 15:32:09
09/02/2026 15:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول الرئيس عون إلى مبنى تلفزيون لبنان للمشاركة في حفل "إعلان ترشيح تلفزيون لبنان لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو"
Lebanon 24
وصول الرئيس عون إلى مبنى تلفزيون لبنان للمشاركة في حفل "إعلان ترشيح تلفزيون لبنان لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو"
09/02/2026 15:32:09
09/02/2026 15:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جريح نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت (التحكم المروري)
Lebanon 24
جريح نتيجة اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت (التحكم المروري)
09/02/2026 15:32:09
09/02/2026 15:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات توقف شخصًا يبيع ليرات ذهبية مزيفة في المتن (صورة)
Lebanon 24
شعبة المعلومات توقف شخصًا يبيع ليرات ذهبية مزيفة في المتن (صورة)
09/02/2026 15:32:09
09/02/2026 15:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
التيار الوطني الحر
العماد ميشال عون
عماد ميشال عون
التيار الوطني
جبران باسيل
ميشال عون
اللبنانية
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنهيار "مبنى التبانة"... جبل محسن ودّعت 6 من أبنائها (فيديو)
Lebanon 24
إنهيار "مبنى التبانة"... جبل محسن ودّعت 6 من أبنائها (فيديو)
08:11 | 2026-02-09
09/02/2026 08:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة
Lebanon 24
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة
07:57 | 2026-02-09
09/02/2026 07:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرشح بلدي" يتحضر في صيدا
Lebanon 24
"مرشح بلدي" يتحضر في صيدا
07:54 | 2026-02-09
09/02/2026 07:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... جنديّ إسرائيليّ أطلق النار عليه
Lebanon 24
إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... جنديّ إسرائيليّ أطلق النار عليه
07:50 | 2026-02-09
09/02/2026 07:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إسرائيل تلاحق اللبنانيين!
Lebanon 24
بالفيديو.. إسرائيل تلاحق اللبنانيين!
07:42 | 2026-02-09
09/02/2026 07:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
14:00 | 2026-02-08
08/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
12:00 | 2026-02-08
08/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
22:26 | 2026-02-08
08/02/2026 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
08:11 | 2026-02-09
إنهيار "مبنى التبانة"... جبل محسن ودّعت 6 من أبنائها (فيديو)
07:57 | 2026-02-09
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة
07:54 | 2026-02-09
"مرشح بلدي" يتحضر في صيدا
07:50 | 2026-02-09
إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... جنديّ إسرائيليّ أطلق النار عليه
07:42 | 2026-02-09
بالفيديو.. إسرائيل تلاحق اللبنانيين!
07:40 | 2026-02-09
مصلحة استثمار مرفأ طرابلس: إعادة إيواء المتضررين أولوية قصوى
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 15:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 15:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 15:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24