آتجاه لترشيح إبنة عون في المتن

لفت مصدر قيادي في " " إلى أن قيادة " "تتجه الى ترشيح السيدة ميراي عون، ابنة الرئيس ، للانتخابات النيابية في المتن ، مُعزّزًا هذا التوجّه بعدّة أسباب أوّلها إعادة أحد أفراد العائلة إلى المجلس النيابي وإلى موقع مؤثّر في مركز القرار داخل "التيار"، بعد انكفاء كلّ من ، نعيم، وكلودين، وشامل روكز وغيرهم من المؤسسين المقرّبين من عون منذ بداية تأسيس " التيار".



وبحسب المصدر ، فانه بهذه الخطوة، يكون رئيس "التيار" النائب قد دحض النظريات التي تتحدّث عن إبعاده كل من هو قريب من مؤسس "التيار العماد .

وأكد المصدر أن قيادة "التيار" لا تنوي خوض معركة “كسر عظم” في هذه الانتخابية على المقعد الكاثوليكي، لافتًا إلى أن حزب "القوات " يفضّل بدوره عدم خوض هذه المعركة وحصر الأصوات بمرشح واحد. في المقابل، يفضّل "التيار"الوطني الحر العمل على إيصال مرشّح ماروني، "لغايةٍ في نفس جبران".