كبارة: إما أن تباشر الحكومة العمل الجدي فوراً وإما أن تستقيل

قال النائب في بيان: "لا ننتظر زيارة مواساة من ذلك القابع في السرايا الحكومية، ولا استنكارات فارغة من المتربعين على عروشهم يتابعون تتحول الى دمار...طالبناكم بترميم الأبنية في طرابلس وبتخصيص بند بالموازنة لطرابلس، فلم نحظَ الا بوعود كاذبة، تشبهكم!"







وختم: "شبعنا كذباً ووعوداً... إما أن تباشر الحكومة العمل الجدي فوراً وإما أن تستقيل إن كانت غير قادرة على الحل...".

