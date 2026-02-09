لا حشود عند الحدود

على الرغم من كثرة التسريبات التي جرى تداولها في الساعات الماضية بشأن احتمال حصول تحركات عسكرية من الجانب السوري باتجاه الحدود اللبنانية، تؤكد مصادر متقاطعة أن هذه المعطيات غير دقيقة ولا تستند إلى وقائع ميدانية ثابتة.
وبحسب هذه المصادر، لا صحة لما يُشاع عن حشود عسكرية سورية
، ولا سيما ما يحكى عن وجود مقاتلين أجانب أو وحدات قتالية تم نشرها قرب الحدود مع لبنان
.
وتشير المعلومات إلى أن الوضع الحدودي لا يزال خاضعاً للرقابة المعتادة، من دون تسجيل أي مؤشرات استثنائية أو تغييرات في طبيعة الانتشار القائم.