لا حشود عند الحدود

وبحسب هذه المصادر، لا صحة لما يُشاع عن حشود عسكرية ، ولا سيما ما يحكى عن وجود مقاتلين أجانب أو وحدات قتالية تم نشرها قرب الحدود مع .وتشير المعلومات إلى أن الوضع الحدودي لا يزال خاضعاً للرقابة المعتادة، من دون تسجيل أي مؤشرات استثنائية أو تغييرات في طبيعة الانتشار القائم.