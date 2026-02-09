إقليم طرابلس الكتائبي يقدّم التعازي ويطالب بكشف عاجل على المباني المهدّدة بالانهيار

تقدّم إقليم الكتائبي بأصدق مشاعر التعزية من أهالي الضحايا جرّاء انهيار المبنى السكني في منطقة ، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا وقوفه إلى جانب العائلات المتضرّرة في هذه المحنة الأليمة.



وقال في بيان: "إنّ ما تشهده طرابلس من حوادث مؤلمة تتعلّق بانهيار المباني السكنية هو نتيجة تراكم طويل للإهمال وضعف دور الصعد المختلفة، ما وضع الآلاف من سكان المدينة في دائرة الفقر والخطر، ويستدعي تحرّكًا عاجلًا ومسؤولًا لحماية أرواح المواطنين".



وإذ شدّد على ضرورة إجراء كشف فوري على الأبنية المهدّدة بالانهيار، دعا إلى تحمّل المسؤوليات والعمل على اتخاذ خطوات عملية تضع سلامة الناس فوق أي اعتبار، منعًا لتكرار مآسٍ مشابهة في .

