محامٍ بارز إلى "النيابة"؟

تتحدث أوساط سياسية عن أن اسم المحامي عاد ليُطرح مُجدداً في التداول ليخوض معركة الانتخابات النيابية المُرتقبة.وفي حين أن لم يُعلن صراحة عن أي نية للترشح، تقول أوساط سياسية في إنّ "اسم البستاني يتقدم لكي ضمن لائحة أساسية يجري تشكيلها، لكنها ستكون بعيدة عن الإشتراكي".