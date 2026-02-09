الحواط في عيد مار مارون: تبقى رسالته خريطة طريق صالحة في زمن قيام الدولة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس": "تبقى رسالة في الثبات والحرية والإنفتاح، خريطة طريق صالحة في زمن قيام الدولة. هي الأساس الذي قام عليه وانتشر شعاعه في محيطه. بدونها لا مبرّر لوجود لبنان".

Advertisement