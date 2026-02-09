تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جعجع: الحرية والتعددية ركيزة لبنان والدولة القوية الضامن الوحيد

Lebanon 24
09-02-2026 | 02:58
جعجع: الحرية والتعددية ركيزة لبنان والدولة القوية الضامن الوحيد
جعجع: الحرية والتعددية ركيزة لبنان والدولة القوية الضامن الوحيد photos 0
صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، البيان التالي: "في ذكرى عيد القديس مارون، نتوقّف عند هذه المناسبة الوطنية والروحية لاستحضار القيم والصفات التي طبعت الطائفة المارونية وقديسيها ورجالاتها على امتداد القرون والعقود الماضية. إنها مسيرة جماعة نضالية تمسّكت بحريتها وعنفوانها وكرامتها ووجودها، ورفضت الخضوع أو الذوبان أو الإلغاء تحت أي سلطة قسرية أو مشروع يتناقض مع كرامة الإنسان وحقه في الحرية". 

تابع البيان: "لقد شكّل الموارنة، عبر تاريخهم، نموذجًا لجماعة متجذّرة في أرضها، متمسكة بجذورها، ومدافعة عن حقها في الوجود والبقاء، وفي الوقت نفسه منفتحة على الآخرين، حريصة على مدّ الجسور معهم، انطلاقًا من إيمان عميق بأن الاعتراف بالآخر هو شرط أساسي لحماية الذات، وبأن التعددية لا تُضعف الأوطان بل تحصّنها". 

اضاف: "وساهم الموارنة مساهمات واسعة وكبرى في نشر الثقافة، وفي ترسيخ ثقافة الحرية وقبول الآخر والديمقراطية والتعدد والتنوّع. كما أدّوا دورًا رياديًا في بناء لبنان الحديث، من خلال المدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات الاقتصادية والمبادرات الفردية، وكانوا في طليعة المدافعين عن لبنان كقيمة وطنية كبرى ورسالة حضارية في هذا الشرق.وفي مواجهة المشاريع كلها التي حاولت إخضاعهم أو ضرب لبنان وصورته أو إلحاقه بمحاور الموت ومشاريعه، صمدوا وأسقطوا هذه المشاريع، وانتصروا لقيم الإنسان وتطوره وأمنه واستقراره وعيشه الكريم، ولحق الشعوب في الحرية والسيادة والاستقلال".

ختم البيان: "في هذه المناسبة، أتوجّه بالتهنئة إلى جميع الموارنة، وإلى المسيحيين، وإلى جميع اللبنانيين، متمنيًا أن تبقى الحرية السمة التي تميّز لبنان، وأن يبقى هذا التعدد مصدر غناه وقيمته المطلقة، وأن تكون الدولة الفعلية، الدولة القوية والعادلة، هي الضامن الوحيد لوجود الجميع، تلك الدولة التي ناضل الموارنة وسائر اللبنانيين من أجل قيامها، وبقائها، وتطويرها على مدى عقود طويلة".
