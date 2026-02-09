تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
جعجع: الحرية والتعددية ركيزة لبنان والدولة القوية الضامن الوحيد
Lebanon 24
09-02-2026
|
02:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير جعجع
، البيان التالي: "في ذكرى عيد القديس مارون، نتوقّف عند هذه المناسبة الوطنية والروحية لاستحضار القيم والصفات التي طبعت الطائفة المارونية وقديسيها ورجالاتها على امتداد القرون والعقود الماضية. إنها مسيرة جماعة نضالية تمسّكت بحريتها وعنفوانها وكرامتها ووجودها، ورفضت الخضوع أو الذوبان أو الإلغاء تحت أي سلطة قسرية أو مشروع يتناقض مع كرامة الإنسان وحقه في الحرية".
تابع البيان: "لقد شكّل الموارنة، عبر تاريخهم، نموذجًا لجماعة متجذّرة في أرضها، متمسكة بجذورها، ومدافعة عن حقها في الوجود والبقاء، وفي الوقت نفسه منفتحة على الآخرين، حريصة على مدّ الجسور معهم، انطلاقًا من إيمان عميق بأن الاعتراف بالآخر هو شرط أساسي لحماية الذات، وبأن التعددية لا تُضعف الأوطان بل تحصّنها".
اضاف: "وساهم الموارنة مساهمات واسعة وكبرى في نشر الثقافة، وفي ترسيخ ثقافة الحرية وقبول الآخر والديمقراطية والتعدد والتنوّع. كما أدّوا دورًا رياديًا في بناء
لبنان
الحديث، من خلال المدارس والجامعات والمستشفيات والمؤسسات الاقتصادية والمبادرات الفردية، وكانوا في طليعة المدافعين عن لبنان كقيمة وطنية كبرى ورسالة حضارية في هذا الشرق.وفي مواجهة المشاريع كلها التي حاولت إخضاعهم أو ضرب لبنان وصورته أو إلحاقه بمحاور الموت ومشاريعه، صمدوا وأسقطوا هذه المشاريع، وانتصروا لقيم الإنسان وتطوره وأمنه واستقراره وعيشه
الكريم
، ولحق الشعوب في الحرية والسيادة والاستقلال".
ختم البيان: "في هذه المناسبة، أتوجّه بالتهنئة إلى جميع الموارنة، وإلى
المسيحيين
، وإلى جميع اللبنانيين، متمنيًا أن تبقى الحرية السمة التي تميّز لبنان، وأن يبقى هذا التعدد مصدر غناه وقيمته المطلقة، وأن تكون الدولة الفعلية، الدولة القوية والعادلة، هي الضامن الوحيد لوجود الجميع، تلك الدولة التي ناضل الموارنة وسائر اللبنانيين من أجل قيامها، وبقائها، وتطويرها على مدى عقود طويلة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية السوري: الدولة هي الضامن الوحيد للجميع في حفظ أمنهم وضمان حقوقهم
Lebanon 24
وزير الداخلية السوري: الدولة هي الضامن الوحيد للجميع في حفظ أمنهم وضمان حقوقهم
09/02/2026 15:34:19
09/02/2026 15:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري: حرية الإعلام ركيزة أساسية للديمقراطية وصمود المجتمع
Lebanon 24
البزري: حرية الإعلام ركيزة أساسية للديمقراطية وصمود المجتمع
09/02/2026 15:34:19
09/02/2026 15:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حواط: الدولة القوية هي التي تحتكر السلاح والقرار الأمني ولا تسمح لأي منظومة مسلحة بأن تقرر الحرب أو السلم نيابة عن اللبنانيين والدولة القوية هي دولة الدستور والقانون
Lebanon 24
حواط: الدولة القوية هي التي تحتكر السلاح والقرار الأمني ولا تسمح لأي منظومة مسلحة بأن تقرر الحرب أو السلم نيابة عن اللبنانيين والدولة القوية هي دولة الدستور والقانون
09/02/2026 15:34:19
09/02/2026 15:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بارو: الهدف في لبنان هو الوصول إلى دولة قوية تتمتع بالسيادة والسيطرة على السلاح
Lebanon 24
بارو: الهدف في لبنان هو الوصول إلى دولة قوية تتمتع بالسيادة والسيطرة على السلاح
09/02/2026 15:34:19
09/02/2026 15:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات اللبنانية سمير جعجع
حزب القوات اللبنانية
القوات اللبنانية
الديمقراطية
الديمقراطي
المسيحيين
اللبنانية
رئيس حزب
تابع
قد يعجبك أيضاً
هاشم يبحث مع رئيس الحكومة توغل العدوّ في الهبارية وخطف أحد أبنائها
Lebanon 24
هاشم يبحث مع رئيس الحكومة توغل العدوّ في الهبارية وخطف أحد أبنائها
08:31 | 2026-02-09
09/02/2026 08:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار "مبنى التبانة"... جبل محسن ودّعت 6 من أبنائها (فيديو)
Lebanon 24
إنهيار "مبنى التبانة"... جبل محسن ودّعت 6 من أبنائها (فيديو)
08:11 | 2026-02-09
09/02/2026 08:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة
Lebanon 24
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة
07:57 | 2026-02-09
09/02/2026 07:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرشح بلدي" يتحضر في صيدا
Lebanon 24
"مرشح بلدي" يتحضر في صيدا
07:54 | 2026-02-09
09/02/2026 07:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... جنديّ إسرائيليّ أطلق النار عليه
Lebanon 24
إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... جنديّ إسرائيليّ أطلق النار عليه
07:50 | 2026-02-09
09/02/2026 07:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
14:00 | 2026-02-08
08/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
12:00 | 2026-02-08
08/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
22:26 | 2026-02-08
08/02/2026 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:31 | 2026-02-09
هاشم يبحث مع رئيس الحكومة توغل العدوّ في الهبارية وخطف أحد أبنائها
08:11 | 2026-02-09
إنهيار "مبنى التبانة"... جبل محسن ودّعت 6 من أبنائها (فيديو)
07:57 | 2026-02-09
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة
07:54 | 2026-02-09
"مرشح بلدي" يتحضر في صيدا
07:50 | 2026-02-09
إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... جنديّ إسرائيليّ أطلق النار عليه
07:42 | 2026-02-09
بالفيديو.. إسرائيل تلاحق اللبنانيين!
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 15:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 15:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 15:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24