Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

بعد حادثة انهيار المبنى في طرابلس… هذا ما دعا إليه المفتي دريان

Lebanon 24
09-02-2026 | 03:03
بعد حادثة انهيار المبنى في طرابلس… هذا ما دعا إليه المفتي دريان
بعد حادثة انهيار المبنى في طرابلس… هذا ما دعا إليه المفتي دريان photos 0
دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مؤسسات الدولة الى تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها ومعالجة المباني الآيلة الى الانهيار في مدينة طرابلس.

وقال في بيان: " تكرار انهيار المباني في طرابلس يأتي في ظل غياب الرقابة والمحاسبة والإهمال نتيجة للإهمال المتمادي، وهذا يتطلب تحركا سريعا للجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة المؤلمة و المفجعة التي يذهب ضحيتها أبنائنا الأبرياء، وعلى الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة فورا".

أضاف: "ندق إنذار الخطر في موضوع المباني المهددة بالسقوط الذي من المفترض أن تشد الدولة أحزمتها وتطلق ورشة عمل فعلية في هذا الموضوع وتأمين إيواء للمواطنين الذين يسكنون في مبان معرضة للانهيار، وإجراء مسح شامل لهذه الأبنية في طرابلس قبل حدوث انهيارات أخرى".

وابدى المفتي دريان تضامنه مع أهالي طرابلس المنكوبين متوجها بالتعزية الى أهالي ضحايا المبنى السكني المنهار، وتمنّى الشفاء العاجل للجرحى.
 
