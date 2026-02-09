تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هذه حال مشاريع الدولة في المنيه!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-02-2026 | 03:15
A-
A+
هذه حال مشاريع الدولة في المنيه!
هذه حال مشاريع الدولة في المنيه! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد أشهر قليلة فقط على افتتاح كورنيش المنيه، الذي أسعد الزوار وأبهجهم بجماله، بدأ اليوم ينهار شيئًا فشيئًا. 
فبالطبع، ومع اختفاء عدسات الكاميرات وتراجع التغطية الإعلامية، عاد الإهمال ليطال المشروع، وبدأ يظهر ضعف المتابعة والمراقبة وعدم الاستمرارية في الصيانة.
فعلى الكورنيش، بدأت تظهر الحفريات، والتشققات ، وانجرفت التربة داخله،  بالإضافة إلى تصريف مياه الصرف الصحي في البحر.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تطايرت ألواح الطاقة الشمسية المخصصة لإضاءة الأعمدة، كما نُزع بعضها من مكانه، في حين تنتشر النفايات في كل زاوية.
هذا الواقع يؤكد أن إطلاق المشاريع من دون متابعة وصيانة ورقابة لا يكفي، فالعبرة ليست فقط بالإعلان والتباهي بالإنجاز، بل باستكمال المشروع والحفاظ على مستواه وجودته على المدى الطويل.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
ميقاتي التقي أحمد الخير لبحث مشروع مركز سبل السلام الطبي في المنية
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حال الطرقات بعد المنخفض الجوي
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف هي حال الطرقات في هذه الاثناء؟
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: زيارة قريبة للجنوب لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار بتمويل دولي
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الكورنيش

الطويل

كورن

أسعد

ما ن

فريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-02-09
Lebanon24
08:11 | 2026-02-09
Lebanon24
07:57 | 2026-02-09
Lebanon24
07:54 | 2026-02-09
Lebanon24
07:50 | 2026-02-09
Lebanon24
07:42 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24