Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عواصف رعدية وأمطار طوفانية وصواعق.. هذا ما ينتظر لبنان في هذه الايام

Lebanon 24
09-02-2026 | 03:18
عواصف رعدية وأمطار طوفانية وصواعق.. هذا ما ينتظر لبنان في هذه الايام
عواصف رعدية وأمطار طوفانية وصواعق.. هذا ما ينتظر لبنان في هذه الايام photos 0
أشار الاب ايلي خنيصر، المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن، إلى أنّه يسيطر المرتقع الآزوري على شمال افريقيا فيما ينخفض الضغط الجويّ فوق اوروبا بسبب تمدد المنخفض الايسلاندي نحو وسط القارة 985hpa، الامر الذي يدفع بالرياح المدارية الدافئة خلال هذه الايام من الصحراء الأفريقية الكبرى نحو الشمال فتساهم بضعف الكتل القطبية ومنع تمددها نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، هي رياح مدارية دافئة تتجه نحو جنوب اوروبا وتركيا (رياح سطحية دافئة ورياح على طبقة 4000 متر)، وسيبقى هذا السيناريو قائماً حتى منتصف الاسبوع المقبل اي بعد 19 شباط، بحيث سيُغير المرتفع الآزوري موضعه ويغطي غرب اوروبا ويعيد الى منطقتنا سيناريو البرد والصقيع وربما الثلوج الكثيفة، فالقسم الثاني من شباط قد لا يشبه قسمه الاول الذي سيطرت عليه رائحة الصيف.
أضاف:" لكن هذا لا يمنع من ان تتمدد المنخفضات الجوية خلال هذه الفترة نحو اليونان وتركيا، وبالتالي لبنان وسوريا وفلسطين وشمال الاردن ونكون ضمن سلسلة منخفضات، منها ما هو عادي ومنها ما هو طوفاني، فالامطار تتجه نحو المنطقة لكن الثلوج ستكون غائبة في الوقت الحالي عن الجبال المتوسطة وربما تتساقط فوق 2000 متر، بانتظار ان تنقلب المنظومة الجوية بعد العشرين من هذا الشهر".
تابع:" هذا وسوف تنشط الرياح الجنوبة الغربية يوم الاربعاء لتلامس 55- 80 كم في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط حبات البرد لتعود المنطقة وتشهد منخفض جديد يومي الجمعة والسبت مع امطار طوفانية وصواعق ورياح تلامس 90 كم في الساعة بخاصة في الشمال".
 
وحسب الاب خنيصر، مع نهاية المنخفض الجوي الأخير ستنقلب الرياح الى جنوبية شرقية مطلع الاسبوع المقبل بسبب نشاط المرتفع شبه مداري فوق شبه الجزيرة العربية فتتدفق كتل مدارية دافئة سترفع درجات الحرارة في لبنان والجوار بشكل قياسي وتتخطى المعدلات العامة ليومين تقريباً.
 
- طقس يوم الاثنين مشمس مع سحب مرتفعة ومعتدل الحرارة.
- طقس يوم الثلاثاء غائم تتساقط امطار متفرقة وعشوائية بين المساء ومنتصف الليل وتشتد صباح الاربعاء ولغاية صباح الخميس مع انخفاض بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة ساحلاً ليوم الثلاثاء : 20 نهارا و 17 ليلاً
الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و 10 ليلاً
البقاع: 16 نهاراً و 07 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 11 نهاراً و 3 ليلا
حرارة مياه البحر  19 درجة
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين  25 و 35  كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1010  hpa
 
