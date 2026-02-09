تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حتى 15 شباط.. الحكومة أمام أخطر اختبار

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
09-02-2026 | 05:15
A-
A+
حتى 15 شباط.. الحكومة أمام أخطر اختبار
حتى 15 شباط.. الحكومة أمام أخطر اختبار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخلت أزمة الأساتذة مرحلة "العدّ العكسي" مع المهلة التي منحتها الروابط للحكومة حتى 15 شباط 2026، بوصفها نقطة فاصلة بين التهدئة المؤقتة والتصعيد المفتوح، في وقتٍ يبدو فيه العام الدراسي معلّقاً على قرارات مالية لم تُحسم بعد.

عملياً، أوصت رابطتا التعليم الأساسي والمهني بإعطاء الحكومة ومجلس النواب مهلة حتى 15 شباط لرفع مشروع الزيادة المقترحة وإحالته على المجلس النيابي، ضمن مسار يهدف إلى إنتاج "حلّ قابل للتنفيذ" لا وعوداً جديدة تُرحَّل إلى ما بعد العطل والمهل.

لكنّ المهلة لم تأتِ بلا كلفة تربوية. فالتلويح بالإضرابات عاد بقوة، ومعه هاجس خسارة ما تبقى من انتظام تربوي. وفي هذا السياق، ترى أوساط تربوية عبر "لبنان24" انّ 15 شباط هو الحدّ الفاصل لأنّه التاريخ الذي يفترض أن يترجم الوعود إلى قرار مكتوب وخطّة واضحة، وإلا فإنّ الروابط قد تتجه إلى إضراب لأسبوع كامل بعد انقضاء المهلة، على أن يُستخدم هذا الأسبوع كمرحلة "حسم" للانتقال إلى إضراب مفتوح إذا بقيت المماطلة على حالها.

وتضيف هذه الأوساط أنّ التصعيد المحتمل لن يقتصر على الإضراب، إذ يُطرح أيضاً خيار مقاطعة الانتخابات ورفع السقف إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية باعتبارها ورقة ضغط قصوى عندما تشعر الروابط أنّ أدوات التفاوض التقليدية استُنفدت ولم تُنتج أي ضمانة مستدامة للرواتب والتعويضات.

في المقابل، تحاول الحكومة كسب الوقت لبلورة صيغة مالية "لا تتفجّر" فور تنفيذها، فيما يضغط الأساتذة باتجاه تصحيح يرونه الحدّ الأدنى للبقاء داخل المدرسة الرسمية. وبين هذين الخطّين، يتحوّل 15 شباط إلى تاريخ واحد يحمل قراءتين متعاكستين: إما بداية تسوية تمنع الانهيار الكامل للعام الدراسي، أو شرارة تصعيد قد يُدخل المدارس في أطول موجة تعطيل منذ سنوات.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
مرقص: تقرر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط لبحث ملف رواتب القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تقرر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط لبحث ملف رواتب القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي في أخطر اختبار.. فمن هو وكيف وصل إلى السلطة؟
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

التعليم الأساسي

لبنان24

ساسي

ستين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-02-09
Lebanon24
08:11 | 2026-02-09
Lebanon24
07:57 | 2026-02-09
Lebanon24
07:54 | 2026-02-09
Lebanon24
07:50 | 2026-02-09
Lebanon24
07:42 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24