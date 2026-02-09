العبسي عرض الاوضاع العامة مع الصحناوي

استقبل بطريرك وسائر المشرق للروم في المقر البطريركي في الربوة النائب وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد اضافة الى شؤون تهم الطائفة في ظل الاوضاع السائدة والازمات المتلاحقة.







واشار الى ان "الزيارة هي لتهنئة صاحب الغبطة بعودته وسوريا ولوضعه في الاجواء السياسية والاقتصادية السائدة في البلاد وللبحث في شؤون تهم ابناء الطائفة في ظل اجواء اقل ما يقال فيها انها غير مريحة وتنذر بعواقب ما لم نسارع الى تداركها بالحوار والتفاهم ورص الصفوف".

Advertisement