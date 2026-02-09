تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

العبسي عرض الاوضاع العامة مع الصحناوي

Lebanon 24
09-02-2026 | 04:21
العبسي عرض الاوضاع العامة مع الصحناوي
العبسي عرض الاوضاع العامة مع الصحناوي photos 0
 استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة النائب نيقولا صحناوي وعرض معه للاوضاع العامة في البلاد اضافة الى شؤون تهم الطائفة في ظل الاوضاع السائدة والازمات المتلاحقة.



واشار الصحناوي الى ان "الزيارة هي لتهنئة صاحب الغبطة بعودته من مصر وسوريا ولوضعه في الاجواء السياسية والاقتصادية السائدة في البلاد وللبحث في شؤون تهم ابناء الطائفة في ظل اجواء اقل ما يقال فيها انها غير مريحة وتنذر بعواقب ما لم نسارع الى تداركها بالحوار والتفاهم ورص الصفوف".
