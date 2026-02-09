تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وبرق ورعد

Lebanon 24
09-02-2026 | 05:23
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وبرق ورعد
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجويّة، أنّ طقساً مستقراً ودافئاً نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من مساء يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوّي محدود الفعالية يؤدي إلى طقس متقلّب وممطر مع إنخفاض بدرجات الحرارة ويستمر حتى صباح الخميس حيث يستقر تدريجيًا حتى مساء يوم الجمعة مع إقتراب منخفض جوّي ممطر مصحوب بكتل هوائية باردة.  
 
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين ١١و ١٩، في طرابلس بين ٩ و ١٨درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
غائم جزئياً مع نسبة رطوبة مرتفعة يتشكّل معها الضباب على المرتفعات، كما تنخفض درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانًا خاصة شمال البلاد.
الثلاثاء:  
غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح، تتكاثف الغيوم مساءً وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا مصحوبة ببرق ورعد مع تساقط لبعض الثلوج إعتبارًا من ٢٠٠٠ متر.
الأربعاء:  
غائم جزئياً إلى غائم احيانًا مع ضباب على المرتفعات واستمرار درجات الحرارة بالإنخفاض، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ١٨٠٠ متر.
الخميس:  
غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطارالمحلية خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد، مع بعض الثلوج الخفيفة إعتبارًا من ١٩٠٠متر ثم يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار.
 
 
