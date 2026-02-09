تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... أمطار غزيرة وثلوج وبرق ورعد
Lebanon 24
09-02-2026
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجويّة، أنّ طقساً مستقراً ودافئاً نسبياً يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من مساء يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوّي محدود الفعالية يؤدي إلى طقس متقلّب وممطر مع إنخفاض بدرجات الحرارة ويستمر حتى صباح الخميس حيث يستقر تدريجيًا حتى مساء يوم الجمعة مع إقتراب منخفض جوّي ممطر مصحوب بكتل هوائية باردة.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر شباط في
بيروت
بين ١١و ١٩، في
طرابلس
بين ٩ و ١٨درجة وفي
زحلة
بين ٣ و ١٣درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
غائم جزئياً مع نسبة رطوبة مرتفعة يتشكّل معها الضباب على المرتفعات، كما تنخفض درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانًا خاصة شمال البلاد.
الثلاثاء:
غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح، تتكاثف الغيوم مساءً وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا مصحوبة ببرق ورعد مع تساقط لبعض الثلوج إعتبارًا من ٢٠٠٠ متر.
الأربعاء:
غائم جزئياً إلى غائم احيانًا مع ضباب على المرتفعات واستمرار درجات الحرارة بالإنخفاض، تتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج إعتبارًا من ١٨٠٠ متر.
الخميس:
غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطارالمحلية خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد، مع بعض الثلوج الخفيفة إعتبارًا من ١٩٠٠متر ثم يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مُنخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان.. الأب خنيصر عن الطقس: أمطار غزيرة وثلوج وكتل قطبيّة
Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان.. الأب خنيصر عن الطقس: أمطار غزيرة وثلوج وكتل قطبيّة
09/02/2026 15:38:39
09/02/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ من البحر الأسود في طريقه إلى لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج بدءاً من الغدّ
Lebanon 24
منخفض جويّ من البحر الأسود في طريقه إلى لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج بدءاً من الغدّ
09/02/2026 15:38:39
09/02/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
09/02/2026 15:38:39
09/02/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
09/02/2026 15:38:39
09/02/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوض الشرقي
لبنان وا
طرابلس
بيروت
سي ال
زحلة
ويست
تابع
قد يعجبك أيضاً
هاشم يبحث مع رئيس الحكومة توغل العدوّ في الهبارية وخطف أحد أبنائها
Lebanon 24
هاشم يبحث مع رئيس الحكومة توغل العدوّ في الهبارية وخطف أحد أبنائها
08:31 | 2026-02-09
09/02/2026 08:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار "مبنى التبانة"... جبل محسن ودّعت 6 من أبنائها (فيديو)
Lebanon 24
إنهيار "مبنى التبانة"... جبل محسن ودّعت 6 من أبنائها (فيديو)
08:11 | 2026-02-09
09/02/2026 08:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة
Lebanon 24
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة
07:57 | 2026-02-09
09/02/2026 07:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"مرشح بلدي" يتحضر في صيدا
Lebanon 24
"مرشح بلدي" يتحضر في صيدا
07:54 | 2026-02-09
09/02/2026 07:54:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... جنديّ إسرائيليّ أطلق النار عليه
Lebanon 24
إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... جنديّ إسرائيليّ أطلق النار عليه
07:50 | 2026-02-09
09/02/2026 07:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
14:00 | 2026-02-08
08/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
12:00 | 2026-02-08
08/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
22:26 | 2026-02-08
08/02/2026 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:31 | 2026-02-09
هاشم يبحث مع رئيس الحكومة توغل العدوّ في الهبارية وخطف أحد أبنائها
08:11 | 2026-02-09
إنهيار "مبنى التبانة"... جبل محسن ودّعت 6 من أبنائها (فيديو)
07:57 | 2026-02-09
في محلّة المرج.. توقيف مطلوب بسبع ملاحقات قضائيّة
07:54 | 2026-02-09
"مرشح بلدي" يتحضر في صيدا
07:50 | 2026-02-09
إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... جنديّ إسرائيليّ أطلق النار عليه
07:42 | 2026-02-09
بالفيديو.. إسرائيل تلاحق اللبنانيين!
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24