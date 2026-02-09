تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رعية إهدن – زغرتا احتفلت بعيد مار مارون

Lebanon 24
09-02-2026 | 06:07
A-
A+
رعية إهدن – زغرتا احتفلت بعيد مار مارون
رعية إهدن – زغرتا احتفلت بعيد مار مارون photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 احتفلت رعية إهدن–زغرتا المارونية بقداس أب الطائفة في كنيسة مار مارون العقبة، مع المونسنيور إسطفان فرنجيه ومرشد أخوية مار مارون الخوري جان مورا والخوري ريمون آيليا وطالب دعوى تقديس الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي وتطويب خادم الله يوسف بك كرم الأب الأنطوني ماجد مارون، إلى جانب الخوري طوني فرنجية وعدد من كهنة الرعية. وشارك في القداس رؤساء وممثلون عن الأخويات والجمعيات والحركات الرسولية، وحشد من المؤمنين.



وشدد المونسنيور فرنجية على "البعد الروحي العميق لشخصية القديس مار مارون، فهو جسّد الشبه بالمسيح من خلال حياة الزهد والتجرّد والتكريس الكامل لله". وقال: "الحياة الرهبانية في بداياتها قامت على النسك الفردي، حيث عاش القديس مار مارون في عزلة تامة على جبل قورش، محوّلًا هيكلًا وثنيًا إلى منسك، متّسمًا ببساطة قصوى، "مقيمًا في العراء وملتحفًا السماء"، بحسب ما يروي كاتب سيرته".



وشدد على أن "الروحانية المارونية ترتكز على الزهد والتخلّي"، داعيًا إلى "إعادة اكتشاف هذه القيم في زمن الماديات"، مشددًا على أن "ما يحمله الإنسان معه ليس ما يملكه بل ما يعطيه. والكنيسة ليست حجارة فحسب، بل جماعة حيّة من المؤمنين، تتحقق رسالتها بالشهادة الصادقة لا بالاكتفاء بالفخر بالتاريخ".



وعقب العظة، جرى تجديد الوعد لأعضاء أخوية مار مارون، وانتساب تسعة أعضاء جدد إليها، في علامة رجاء ومسيرة روحية متجدّدة. ثم أقيم لقاء أخوي بعد القداس تخلّلته مأدبة هريسة تقليدية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حياطة الكسروانية احتفلت بعيد مار مارون بقداس ترأسه المطران الورشا
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مطرانية صيدا المارونية احتفلت بعيد القديس مارون
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زغرتا - اهدن افتتحت مهرجان "ساحة العيد"
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة تفاهم بين زغرتا–إهدن وRentokil لتعزيز الغطاء الأخضر ودعم البيئة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:39:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

المارونية

الماروني

الخوري

فرنجية

الطائف

فرنجيه

روحاني

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-02-09
Lebanon24
08:11 | 2026-02-09
Lebanon24
07:57 | 2026-02-09
Lebanon24
07:54 | 2026-02-09
Lebanon24
07:50 | 2026-02-09
Lebanon24
07:42 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24