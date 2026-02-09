رعية إهدن – زغرتا احتفلت بعيد مار مارون

احتفلت رعية إهدن– بقداس أب الطائفة في مار مارون العقبة، مع المونسنيور إسطفان ومرشد أخوية مار مارون جان مورا والخوري ريمون آيليا وطالب دعوى تقديس الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي وتطويب خادم الله يوسف بك كرم الأب الأنطوني ماجد مارون، إلى جانب الخوري طوني وعدد من كهنة الرعية. وشارك في القداس رؤساء وممثلون عن الأخويات والجمعيات والحركات الرسولية، وحشد من المؤمنين.







وشدد المونسنيور فرنجية على "البعد الروحي العميق لشخصية القديس مار مارون، فهو جسّد الشبه بالمسيح من خلال حياة الزهد والتجرّد والتكريس الكامل لله". وقال: "الحياة الرهبانية في بداياتها قامت على النسك الفردي، حيث عاش القديس مار مارون في عزلة تامة على جبل قورش، محوّلًا هيكلًا وثنيًا إلى منسك، متّسمًا ببساطة قصوى، "مقيمًا في العراء وملتحفًا السماء"، بحسب ما يروي كاتب سيرته".







وشدد على أن "الروحانية المارونية ترتكز على الزهد والتخلّي"، داعيًا إلى "إعادة اكتشاف هذه القيم في زمن الماديات"، مشددًا على أن "ما يحمله الإنسان معه ليس ما يملكه بل ما يعطيه. والكنيسة ليست حجارة فحسب، بل جماعة حيّة من المؤمنين، تتحقق رسالتها بالشهادة الصادقة لا بالاكتفاء بالفخر بالتاريخ".







وعقب العظة، جرى تجديد الوعد لأعضاء أخوية مار مارون، وانتساب تسعة أعضاء جدد إليها، في علامة رجاء ومسيرة روحية متجدّدة. ثم أقيم لقاء أخوي بعد القداس تخلّلته مأدبة هريسة تقليدية.

