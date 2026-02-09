تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البزري: زيارة رئيس الحكومة الى القرى الحدودية تحمل العديد من الإيجابيات

Lebanon 24
09-02-2026 | 11:53
A-
A+
البزري: زيارة رئيس الحكومة الى القرى الحدودية تحمل العديد من الإيجابيات
البزري: زيارة رئيس الحكومة الى القرى الحدودية تحمل العديد من الإيجابيات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اعتبر النائب عبد الرحمن البزري في تصريح حول زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى القرى الحدودية في الجنوب، أن "لهذه الزيارة أبعاداً متعددة، وهي ليست الأولى له إلى الجنوب لكنها تتميّز بكونها جولة مخصّصة للقرى الحدودية".


وقال إن "أهمية الزيارة تكمن في اعتماد الرئيس سلام منطقاً لطالما جرى التأكيد عليه، ومفاده أن حضور الدولة لا يقتصر على البعد العسكري والأمني فحسب، بل يشمل أيضاً الأبعاد الاجتماعية والتربوية والثقافية والخدماتية"، لافتاً إلى أن "مفهوم الأمن الوطني هو أمن متكامل لا يرتبط فقط بالدفاع".


أضاف: "الجميع يُدرك تواضع قدرات الحكومة وإمكاناتها في ملف الإعمار، واستمرار غياب الدعم الخارجي للبنان المرتبط بقضايا أخرى من بينها حصرية السلاح والملف الإقليمي".


ورأى أن زيارة سلام إلى الجنوب "تُعد خطوة إيجابية باتجاه الأهالي"، مؤكداً أن "أبناء الجنوب متعطشون لحضور الدولة، وقد عبّروا عن ذلك من خلال ترحيبهم برئيس الحكومة رغم وجود اختلافات سياسية حول العديد من القضايا". 


وشدد على أن "هناك قناعة متزايدة لدى مختلف القوى السياسية بعدم وجود مصلحة لأي طرف في الوصول إلى انهيار السلم الأهلي"، معتبراً أن "التقاطع في بعض الملفات والاختلاف في أخرى يشكّل أحد أبرز مظاهر الوحدة الوطنية في بلد يتمتع بتعددية سياسية".


ولفت إلى أن "الرئيس سلام يرأس حكومة تضم وزراء من حزب الله وحركة أمل، وقد شاركوا فيها على أساس بيان وزاري واضح لناحية بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح"، مشيراً إلى أن "النقاشات الحالية ترتبط في جزء كبير منها بالأسلوب والتوقيت وآليات التنفيذ، أكثر مما هي مرتبطة بالمبدأ".


وختم البزري بالتأكيد على أن "استقبال أهالي الجنوب لرئيس الحكومة شكّل رسالة واضحة بأن الجنوب يرحّب بالدولة وبما حمله سلام من خدمات ودعم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وفد رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية: إعادة الاعمار هي في صدارة اولوياتي
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون لوفد من رؤساء بلديات القرى الحدودية الجنوبية: إنّ إعادة إعمار القرى والبلدات الجنوبية المدمَّرة والمتضرِّرة تأتي في صدارة الأولويات تسهيلاً لعودة أبناء هذه القرى إلى ممتلكاتهم وأراضيهم
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: خلال 10 أشهر أنجزت الحكومة العديد من الانجازات وألا يُعتبر توقيع 2000 مرسوم إنجازاً؟
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تناول حفنة من الجوز يومياً يحمل العديد من الفوائد!
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:42:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحدة الوطنية

القوى السياسية

عبد الرحمن

نواف سلام

رئيس سلام

حزب الله

حركة أمل

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:35 | 2026-02-09
Lebanon24
14:24 | 2026-02-09
Lebanon24
14:18 | 2026-02-09
Lebanon24
14:12 | 2026-02-09
Lebanon24
14:05 | 2026-02-09
Lebanon24
13:47 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24