" حزب الله" يسعى لالية عمل مختلفة وصفا خارج دائرة صناعة القرار

كتب حسين المصطفى في" النهار": أن لا يكون وفيق صفا ضمن "النواة الصلبة" في عهد الجديد نعيم ، مرده إلى اختلاف أساليب العمل، والرؤية المتباينة تجاه ما جرى وما الذي من المفترض أن يكون عليه " " اليوم وغداً، وسعي قاسم نحو العبور بـ"الحزب" نحو الضفة الأخرى، خصوصاً أن هناك ملفات شعبية ملحة، أبرزها " " والمعاناة المستمرة لقطاع واسع من مؤيدي "الحزب"، وتحديداً المواطنين في جنوب نهر ، الذين تهدمت بيوتهم كلياً، ولا تسمح لهم بإعادة تشييدها، ما يجعل معاناتهم الحياتية مستمرة يومياً.هذا الملف الإنساني المهم، يشكل تحدياً كبيراً لقيادة "حزب الله" التي تعلم أنه لا يمكن وضع حدٍ له من دون حل سياسي. لذا، فهي بحاجة لأن تنتج خطاباً واقعياً يقرأ المتغيرات بهدوء، ويقبل بالواقع الجديد، وتكون هناك شجاعة في الاعتراف بما وقع من أخطاء!ما سبق لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها تجاه ما حدث من جرائم وانتهاك للسيادة ، لكن أيضاً "حزب الله" عليه مسؤولية مباشرة في هذه المرحلة التي تتطلب بناء دولة وطنية متماسكة، تحفظ السلم الأهلي، ويكون لديها جيش قوي قادر على حماية الحدود، وقرار موحد بـ"الحرب والسلم" يكون محصوراً بيد المعنية دون سواها.ما سبق، يشير بوضوح إلى أن هناك استحقاقات ليست تنظيمية داخلية أمنية وعسكرية فقط أمام "حزب الله"، بل الأهم قرارات سياسية، وإعادة تموضع جديد ضمن كيان "الدولة" واجتراح خطاب إعلامي وسياسي ينتهج الواقعية والتواصلية والبعد عن التصعيد اللفظي، متكئ على رؤية استراتيجية متخففة من "روح " والمحاور الإقليمية.هذا التبدل السياسي المطلوب، هو أهم ما يجب أن يقرأ في سياق استقالة وفيق صفا، فهي تشير إلى تغير ليس في الوجوه وحسب، بل إلى مسعى لإعادة إنتاج آلية عمل مختلفة!هل ينجح "حزب الله" في ذلك، ويخلع عباءة "العمل العسكري" ويلبس "بذلة السياسي"؟ التغيير لن يكون سهلاً، وأمامه تعقيدات داخلية وإقليمية عديدة، لكن عبور هذه المرحلة أمر حتمي، إذا نجح فيه "الحزب" فسيجنّب ذاته ولبنان أثماناً ثقيلة، لأن لا أحد يريد أن يرى حرباً عداونية إسرائيلية جديدة، فمنطقة بحاجة ماسة للاستقرار والتنمية والسلام الدائم.