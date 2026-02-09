تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

" حزب الله" يسعى لالية عمل مختلفة وصفا خارج دائرة صناعة القرار

Lebanon 24
09-02-2026 | 22:53
A-
A+
حزب الله يسعى لالية عمل مختلفة وصفا خارج دائرة صناعة القرار
حزب الله يسعى لالية عمل مختلفة وصفا خارج دائرة صناعة القرار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب حسين المصطفى في" النهار": أن لا يكون وفيق صفا ضمن "النواة الصلبة" في عهد الأمين العام الجديد نعيم قاسم، مرده إلى اختلاف أساليب العمل، والرؤية المتباينة تجاه ما جرى وما الذي من المفترض أن يكون عليه "حزب الله" اليوم وغداً، وسعي قاسم نحو العبور بـ"الحزب" نحو الضفة الأخرى، خصوصاً أن هناك ملفات شعبية ملحة، أبرزها "إعادة الإعمار" والمعاناة المستمرة لقطاع واسع من مؤيدي "الحزب"، وتحديداً المواطنين في جنوب نهر الليطاني، الذين تهدمت بيوتهم كلياً، ولا تسمح لهم إسرائيل بإعادة تشييدها، ما يجعل معاناتهم الحياتية مستمرة يومياً.

هذا الملف الإنساني المهم، يشكل تحدياً كبيراً لقيادة "حزب الله" التي تعلم أنه لا يمكن وضع حدٍ له من دون حل سياسي. لذا، فهي بحاجة لأن تنتج خطاباً واقعياً يقرأ المتغيرات بهدوء، ويقبل بالواقع الجديد، وتكون هناك شجاعة في الاعتراف بما وقع من أخطاء!

ما سبق لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها تجاه ما حدث من جرائم وانتهاك للسيادة اللبنانية، لكن أيضاً "حزب الله" عليه مسؤولية مباشرة في هذه المرحلة التي تتطلب بناء دولة وطنية متماسكة، تحفظ السلم الأهلي، ويكون لديها جيش قوي قادر على حماية الحدود، وقرار موحد بـ"الحرب والسلم" يكون محصوراً بيد مؤسسات الدولة المعنية دون سواها.


ما سبق، يشير بوضوح إلى أن هناك استحقاقات ليست تنظيمية داخلية أمنية وعسكرية فقط أمام "حزب الله"، بل الأهم قرارات سياسية، وإعادة تموضع جديد ضمن كيان "الدولة" واجتراح خطاب إعلامي وسياسي ينتهج الواقعية والتواصلية والبعد عن التصعيد اللفظي، متكئ على رؤية استراتيجية متخففة من "روح الثورة" والمحاور الإقليمية.

هذا التبدل السياسي المطلوب، هو أهم ما يجب أن يقرأ في سياق استقالة وفيق صفا، فهي تشير إلى تغير ليس في الوجوه وحسب، بل إلى مسعى لإعادة إنتاج آلية عمل مختلفة!

هل ينجح "حزب الله" في ذلك، ويخلع عباءة "العمل العسكري" ويلبس "بذلة السياسي"؟ التغيير لن يكون سهلاً، وأمامه تعقيدات داخلية وإقليمية عديدة، لكن عبور هذه المرحلة أمر حتمي، إذا نجح فيه "الحزب" فسيجنّب ذاته ولبنان أثماناً ثقيلة، لأن لا أحد يريد أن يرى حرباً عداونية إسرائيلية جديدة، فمنطقة الشرق الأوسط بحاجة ماسة للاستقرار والتنمية والسلام الدائم.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هافانا ترفض تهديدات ترامب لأي دولة تبيع النفط إلى كوبا وتصفها بأنها "عمل عدواني"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 07:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير أوروبية: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ولأول مرة يصفون الولايات المتحدة بأنها "تهديد لأوروبا"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 07:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح شمال الليطاني: حزب الله "خارج الترويض" وخشية من مشهد مماثل للضفة وغزة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 07:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تسعى لتأجيل الموعد النهائي لنزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 07:29:00 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسات الدولة

إعادة الإعمار

الشرق الأوسط

الأمين العام

في إسرائيل

اللبنانية

حزب الله

الليطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:07 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:10 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:12 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:02 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:07 | 2026-02-09
Lebanon24
22:08 | 2026-02-09
Lebanon24
22:10 | 2026-02-09
Lebanon24
22:12 | 2026-02-09
Lebanon24
23:02 | 2026-02-09
Lebanon24
23:01 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24