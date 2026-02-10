تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
لمناقشة قرار السلطات السورية المتعلّق بالشاحنات اللبنانية.. اجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري اليوم
Lebanon 24
10-02-2026
|
00:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعقد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، اجتماعا العاشرة من قبل ظهر اليوم، في مبنى
المديرية العامة
للنقل
البري والبحري
– ستاركو، في حضور
المدير العام
للنقل البري والبحري ومندوب عن
وزير الزراعة
، وذلك لمناقشة قرار السلطات
السورية
المتعلّق بالإجراءات المفروضة على الشاحنات
اللبنانية
، وما يترتّب عليه من انعكاسات سلبية على قطاع النقل البري وعلى
الاقتصاد الوطني
بمختلف قطاعاته، على ان ترفع التوصيات إلى وزير الأشغال العامة والنقل لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
عقب الاجتماع، تتوجّه النقابات والاتحادات المعنية لعقد مؤتمر صحافي عند الساعة الثانية
من بعد
الظهر، على الحدود اللبنانية – السورية في منطقة المصنع، وذلك لإعلان الموقف المناسب.
