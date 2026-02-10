لمناقشة قرار السلطات السورية المتعلّق بالشاحنات اللبنانية.. اجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري اليوم

تعقد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، اجتماعا العاشرة من قبل ظهر اليوم، في مبنى للنقل – ستاركو، في حضور للنقل البري والبحري ومندوب عن ، وذلك لمناقشة قرار السلطات المتعلّق بالإجراءات المفروضة على الشاحنات ، وما يترتّب عليه من انعكاسات سلبية على قطاع النقل البري وعلى بمختلف قطاعاته، على ان ترفع التوصيات إلى وزير الأشغال العامة والنقل لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.عقب الاجتماع، تتوجّه النقابات والاتحادات المعنية لعقد مؤتمر صحافي عند الساعة الثانية الظهر، على الحدود اللبنانية – السورية في منطقة المصنع، وذلك لإعلان الموقف المناسب.