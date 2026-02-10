تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
قرار جديد لوزير المالية في ما خص متضرري الاعتداءات الاسرائيلية.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
10-02-2026
|
01:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
اصدر وزير المال
ياسين جابر
قراراً حدد بموجبه دقائق تطبيق الاحكام الواردة في المادة العاشرة من القانون ٢٢ تاريخ ١١/٧/٢٠٢٥ (منح المتضررين من الاعتداءات
الإسرائيلية
على
لبنان
بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة).
لقراءة القرار
اضغط هنا
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان جديد من الجيش.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. هذا ما جاء فيه
10/02/2026 11:21:50
10/02/2026 11:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد للجيش.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان جديد للجيش.. هذا ما جاء فيه
10/02/2026 11:21:50
10/02/2026 11:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار جديد لوزير المالية.. هذا مضمونه
Lebanon 24
قرار جديد لوزير المالية.. هذا مضمونه
10/02/2026 11:21:50
10/02/2026 11:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون طلب من رئيس مجلس الجنوب تأمين ما يحتاج إليه المتضررون من الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
الرئيس عون طلب من رئيس مجلس الجنوب تأمين ما يحتاج إليه المتضررون من الاعتداءات الإسرائيلية
10/02/2026 11:21:50
10/02/2026 11:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية
الإسرائيلية
ياسين جابر
الإسرائيلي
إسرائيل
لبنان
اسين
تابع
قد يعجبك أيضاً
في طرابلس.. هبوط جزء من سقف منزل بسبب اندلاع حريق داخله
Lebanon 24
في طرابلس.. هبوط جزء من سقف منزل بسبب اندلاع حريق داخله
04:01 | 2026-02-10
10/02/2026 04:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
04:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة سرقت منازل في اللبوة.. وشعبة المعلومات توقف عناصرها
Lebanon 24
عصابة سرقت منازل في اللبوة.. وشعبة المعلومات توقف عناصرها
03:54 | 2026-02-10
10/02/2026 03:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات جوية باتجاه لبنان.. هذا ما ينتظرنا في القسم الثاني من شباط
Lebanon 24
سلسلة منخفضات جوية باتجاه لبنان.. هذا ما ينتظرنا في القسم الثاني من شباط
03:39 | 2026-02-10
10/02/2026 03:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
53 مهمّة للدفاع المدني في الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
53 مهمّة للدفاع المدني في الـ 24 ساعة الماضية
03:37 | 2026-02-10
10/02/2026 03:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:01 | 2026-02-10
في طرابلس.. هبوط جزء من سقف منزل بسبب اندلاع حريق داخله
04:00 | 2026-02-10
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
03:54 | 2026-02-10
عصابة سرقت منازل في اللبوة.. وشعبة المعلومات توقف عناصرها
03:39 | 2026-02-10
سلسلة منخفضات جوية باتجاه لبنان.. هذا ما ينتظرنا في القسم الثاني من شباط
03:37 | 2026-02-10
53 مهمّة للدفاع المدني في الـ 24 ساعة الماضية
03:29 | 2026-02-10
في هذه المناطق...كهرباء لبنان تواصل نزع التعديات
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 11:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 11:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
10/02/2026 11:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24