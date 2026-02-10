قرار جديد لوزير المالية في ما خص متضرري الاعتداءات الاسرائيلية.. هذا ما جاء فيه

اصدر وزير المال قراراً حدد بموجبه دقائق تطبيق الاحكام الواردة في المادة العاشرة من القانون ٢٢ تاريخ ١١/٧/٢٠٢٥ (منح المتضررين من الاعتداءات على بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة).

