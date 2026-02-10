حيدر الى المغرب للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال

غادر وزير العمل صباحا، متوجها إلى المغربية، على رأس وفد من ، للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، الذي تستضيفه حكومة بدعوة مشتركة مع الدولية.



يُعقد المؤتمر في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 شباط 2026، بمشاركة ممثلين عن كل الدول المنضوية تحت مظلة ، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية وخبراء مختصين، بهدف تبادل الممارسات الجيدة وتسريع الجهود الدولية الرامية إلى على عمل الأطفال بكل أشكاله.



ومن المقرر أن يُلقي الوزير حيدر كلمة خلال أعمال المؤتمر، حيث سيعرض موقف لبنان والتجارب الوطنية والجهود المبذولة في مجال مكافحة عمل الأطفال، والتحديات القائمة وسبل تعزيز في هذا الإطار.

