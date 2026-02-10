تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

حيدر الى المغرب للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال

Lebanon 24
10-02-2026 | 01:14
غادر وزير العمل الدكتور محمد حيدر بيروت صباحا، متوجها إلى المملكة المغربية، على رأس وفد من وزارة العمل، للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، الذي تستضيفه حكومة المغرب بدعوة مشتركة مع منظمة العمل الدولية.

يُعقد المؤتمر في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 شباط 2026، بمشاركة ممثلين عن كل الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية وخبراء مختصين، بهدف تبادل الممارسات الجيدة وتسريع الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال بكل أشكاله.

ومن المقرر أن يُلقي الوزير حيدر كلمة لبنان خلال أعمال المؤتمر، حيث سيعرض موقف لبنان والتجارب الوطنية والجهود المبذولة في مجال مكافحة عمل الأطفال، والتحديات القائمة وسبل تعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار.
قد يعجبك أيضاً
الأكثر قراءة

