الانتخابات النيابية في تموز؟

بدأت معظم في تحضيراتها للانتخابات النيابية المقبلة، سواء على مستوى الماكينات أو إعادة ترتيب التحالفات واللوائح.إلا أن اللافت في هذه الاستعدادات أنها تقوم على فرضية غير معلنة مفادها أن الانتخابات ستُجرى في شهر أو آب، لا في أيار .هذا التقدير ينعكس في وتيرة العمل وخيارات التخطيط لدى أكثر من طرف سياسي. في المقابل، تشير المعطيات الدستورية والسياسية إلى أن خيار التأجيل بات أكثر تعقيدًا من السابق، ولو أن بعض القوى لا تزال تراهن على هامش زمني إضافي.