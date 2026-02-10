تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الانتخابات النيابية في تموز؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-02-2026 | 01:15
الانتخابات النيابية في تموز؟
الانتخابات النيابية في تموز؟ photos 0
بدأت معظم القوى السياسية في لبنان تحضيراتها للانتخابات النيابية المقبلة، سواء على مستوى الماكينات الانتخابية أو إعادة ترتيب التحالفات واللوائح.
إلا أن اللافت في هذه الاستعدادات أنها تقوم على فرضية غير معلنة مفادها أن الانتخابات ستُجرى في شهر تموز أو آب، لا في أيار .
هذا التقدير ينعكس في وتيرة العمل وخيارات التخطيط لدى أكثر من طرف سياسي. في المقابل، تشير المعطيات الدستورية والسياسية إلى أن خيار التأجيل بات أكثر تعقيدًا من السابق، ولو أن بعض القوى لا تزال تراهن على هامش زمني إضافي.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوى السياسية

الانتخابية

الدستور

ستوري

بيت أ

توريت

تموز

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

"خاص لبنان24"

