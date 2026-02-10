الوزير عريس "للمرة الثالثة"

روت شخصية مطلعة دائمًا على السياسيين الشخصية، أن الحكومة الحالية ستشهد فرحة في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي التفاصيل، فإن وزيرًا بارزًا سيدخل ، على أن يقتصر العرس على عدد قليل ومحدّد من المدعوين، وذلك بناءً على رغبة الوزير، لكونها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها القفص الذهبي، بل الثالثة، ختم المصدر.





Advertisement