تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
10-02-2026
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
روت شخصية مطلعة دائمًا على
أخبار
السياسيين الشخصية، أن الحكومة الحالية ستشهد فرحة في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي التفاصيل، فإن وزيرًا بارزًا سيدخل
القفص الذهبي
، على أن يقتصر العرس على عدد قليل ومحدّد من المدعوين، وذلك بناءً على رغبة الوزير، لكونها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها القفص الذهبي، بل الثالثة، ختم المصدر.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": تمشيط للمرة الثالثة من رويسات العلم باتجاه أطراف كفرشوبا
Lebanon 24
"لبنان24": تمشيط للمرة الثالثة من رويسات العلم باتجاه أطراف كفرشوبا
10/02/2026 11:22:09
10/02/2026 11:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"صحة مثالية" و"100%".. ترامب يعلن اجتياز فحص الإدراك للمرة الثالثة
Lebanon 24
"صحة مثالية" و"100%".. ترامب يعلن اجتياز فحص الإدراك للمرة الثالثة
10/02/2026 11:22:09
10/02/2026 11:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": للمرة الثالثة طائرة كود كابتر إسرائيلية تُلقي متفجرات على فلاتر المياه في بلدة حولا
Lebanon 24
"لبنان 24": للمرة الثالثة طائرة كود كابتر إسرائيلية تُلقي متفجرات على فلاتر المياه في بلدة حولا
10/02/2026 11:22:09
10/02/2026 11:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة… الاعتداءات تتزامن مع جلسة الحكومة
Lebanon 24
للمرة الثالثة… الاعتداءات تتزامن مع جلسة الحكومة
10/02/2026 11:22:09
10/02/2026 11:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
القفص الذهبي
أخبار
الذهب
سابي
سيين
تابع
قد يعجبك أيضاً
في طرابلس.. هبوط جزء من سقف منزل بسبب اندلاع حريق داخله
Lebanon 24
في طرابلس.. هبوط جزء من سقف منزل بسبب اندلاع حريق داخله
04:01 | 2026-02-10
10/02/2026 04:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
Lebanon 24
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
04:00 | 2026-02-10
10/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة سرقت منازل في اللبوة.. وشعبة المعلومات توقف عناصرها
Lebanon 24
عصابة سرقت منازل في اللبوة.. وشعبة المعلومات توقف عناصرها
03:54 | 2026-02-10
10/02/2026 03:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات جوية باتجاه لبنان.. هذا ما ينتظرنا في القسم الثاني من شباط
Lebanon 24
سلسلة منخفضات جوية باتجاه لبنان.. هذا ما ينتظرنا في القسم الثاني من شباط
03:39 | 2026-02-10
10/02/2026 03:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
53 مهمّة للدفاع المدني في الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
53 مهمّة للدفاع المدني في الـ 24 ساعة الماضية
03:37 | 2026-02-10
10/02/2026 03:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
04:01 | 2026-02-10
في طرابلس.. هبوط جزء من سقف منزل بسبب اندلاع حريق داخله
04:00 | 2026-02-10
"هندسة مالية" داخل "حزب الله".. المعونات "توقفت"
03:54 | 2026-02-10
عصابة سرقت منازل في اللبوة.. وشعبة المعلومات توقف عناصرها
03:39 | 2026-02-10
سلسلة منخفضات جوية باتجاه لبنان.. هذا ما ينتظرنا في القسم الثاني من شباط
03:37 | 2026-02-10
53 مهمّة للدفاع المدني في الـ 24 ساعة الماضية
03:29 | 2026-02-10
في هذه المناطق...كهرباء لبنان تواصل نزع التعديات
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 11:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 11:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
10/02/2026 11:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24