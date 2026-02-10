تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

عيد الحب هذه السنة.. كيف أصبحت أسعار الحفلات والهدايا؟

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
10-02-2026 | 02:30
عيد الحب هذه السنة.. كيف أصبحت أسعار الحفلات والهدايا؟
عيد الحب هذه السنة.. كيف أصبحت أسعار الحفلات والهدايا؟ photos 0
يحلّ 14 شباط من كل عام كموعد عالمي للاحتفال بعيد الحب، يوم يتجاوز كونه مناسبة عاطفية ليصبح حالة عامة تتجلى في الشوارع والمدن.

 في لبنان، يأخذ هذا اليوم طابعًا خاصًا، حيث ينعكس حضوره بوضوح في الحياة اليومية، من الواجهات التجارية إلى تفاصيل الشوارع الصغيرة. 

مع اقتراب عيد الحب، يطغى اللون الأحمر على المحال والأسواق، وتُزيَّن الواجهات بالورود والقلوب في مشهد أصبح جزءًا من هذا الموعد السنوي. يتحوّل العيد إلى مناسبة ينتظرها العشّاق للتعبير عن مشاعرهم بطرق متنوعة، فيما تبدأ المحال التجارية والمطاعم وأماكن السهر بالتحضير المبكر، من خلال عروض خاصة وبرامج مميزة تهدف لاستقطاب المحتفلين وجعل يوم الحب محطة استثنائية في رزنامة المناسبات الاجتماعية في لبنان.

أسعار الهدايا

تتراوح أسعار الهدايا في عيد الحب بين المعقول والمكلف، وتعكس بشكل واضح تأثير الغلاء على السوق. 

فالورود الحمراء، التي تُعدّ الخيار الأول في هذه المناسبة، لم تسلم من موجة الارتفاع في الأسعار، إذ يتراوح سعر الوردة الواحدة بين 5 و10 دولارات، وقد تتخطّى أسعار الباقات الكبيرة حاجز الـ150 دولارًا حسب حجم الباقة ونوع الورود وطريقة التغليف. 

أما الشوكولاتة، التي لا يمكن فصلها عن أجواء العيد، فتبدأ أسعار علبها الصغيرة من نحو 15 دولارًا وقد تصل إلى أكثر من 100 دولار وفقًا للعلامة التجارية ونوعية التغليف. 

الدمى، ولا سيما على شكل دبّ، تحافظ على حضورها اللافت في هذه المناسبة، حيث تبدأ أسعار الأحجام الصغيرة من 10 دولارات وتصل إلى 60 دولارًا للأحجام الكبيرة، فيما يظل العطر خيارًا مفضّلًا للبعض بأسعار تتراوح بين 20 و200 دولار حسب الماركة والحجم. 

ويستمر الذهب في كونه من أكثر الهدايا تكلفة، إذ بلغ سعر غرام الذهب الواحد نحو 160 دولارًا، ما يجعل حتى الهدايا الصغيرة مثل خاتم بسيط تكلف عادة نحو 500 دولار، وهو مبلغ يفوق قدرة شريحة واسعة من المحتفلين.

أسعار حفلات ليلة عيد الحب
على صعيد الاحتفالات، أجرى "لبنان 24" جولة على أبرز حفلات ليلة عيد الحب، فتبين أن الأسعار مرتفعة نسبيًا هذا العام. 

ففي Forum de Beirut يحيي الحفل كل من الفنانين هاني شاكر ووايل جسار ومحمد شاكر، بأسعار تتراوح بين 225 و275 دولارًا للشخص الواحد، أي نحو 500 دولار للثنائي، وتشمل الأكل والحلويات والمشروبات. 

أما حفلة الفنان جورج وسوف في Opra فتتراوح أسعارها بين 170 و450 دولارًا للشخص الواحد. 

 فيما يحيي الفنان زياد برجي حفله في Quora Beirut بأسعار تبدأ من 100 دولار وتصل إلى 250 دولارًا حسب نوعية الأكل والمشروبات وقالب الحلويات الخاص بعيد الحب. 

وفي Beirut Hall Venue، يحيي الفنان رامي عياش الحفل بأسعار تتراوح بين 25 و200 دولار للشخص الواحد.

طبعًا، هذه لمحة عن الأسعار، وهي تختلف من مكان لآخر ولا يمكن الحديث عن سعر موحد، لكن ما يجمع بينها هو التكلفة المرتفعة التي تتطلب ميزانية خاصة للاحتفال. فهل تحوّل هذا العيد من مناسبة عادية إلى عبء مالي جديد على المواطن؟
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
إليانا ساسين - Eliana Sassine

