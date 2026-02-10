تفكيك أنفاق حزب الله خطوة هامة لاستقرار لبنان.. هذا ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية

أشادت الأميركية (سينتكوم) بالجيش اللبناني، عقب إعلانه العثور على نفق تحت الأرض تابع لحزب الله، وذلك للمرة الثانية خلال الشهرين الماضيين.



وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال ، في بيان نشرته القيادة عبر حسابها الرسمي، إن تفكيك الأنفاق التي تستخدمها جهات غير حكومية لتخزين الذخيرة والصواريخ والطائرات المسيّرة الهجومية يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في وفي عموم المنطقة.

كما أضاف كوبر أن هذا الإنجاز يعكس عملاً مهنياً متقناً من قبل ، مثمناً دور الفريق الميكانيكي الذي تقوده ، والذي يساهم في تنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها بين ولبنان.



وأكد البيان أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة في الحد من التهديدات الأمنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.



وكان نائب اللبناني طارق متري قد أكد مطلع الشهر الجاري أن الجيش سيُكمل عمله لجهة حصر السلاح في شمال كما فعل في جنوبه، مضيفاً أن ردولف هيكل سيعرض على المرحلة الثانية لحصر السلاح بين ونهر الأوّلي عند عودته من زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.