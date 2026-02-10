تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تفكيك أنفاق حزب الله خطوة هامة لاستقرار لبنان.. هذا ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية
Lebanon 24
10-02-2026
|
02:13
أشادت
القيادة المركزية
الأميركية (سينتكوم) بالجيش اللبناني، عقب إعلانه العثور على نفق تحت الأرض تابع لحزب الله، وذلك للمرة الثانية خلال الشهرين الماضيين.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال
براد
كوبر
، في بيان نشرته القيادة عبر حسابها الرسمي، إن تفكيك الأنفاق التي تستخدمها جهات غير حكومية لتخزين الذخيرة والصواريخ والطائرات المسيّرة الهجومية يسهم في تعزيز السلام والاستقرار في
لبنان
وفي عموم المنطقة.
كما أضاف كوبر أن هذا الإنجاز يعكس عملاً مهنياً متقناً من قبل
الجيش اللبناني
، مثمناً دور الفريق الميكانيكي الذي تقوده
الولايات المتحدة
، والذي يساهم في تنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها بين
إسرائيل
ولبنان.
وأكد البيان أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة في الحد من التهديدات الأمنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وكان نائب
رئيس مجلس الوزراء
اللبناني طارق متري قد أكد مطلع الشهر الجاري أن الجيش سيُكمل عمله لجهة حصر السلاح في شمال
نهر الليطاني
كما فعل في جنوبه، مضيفاً أن
قائد الجيش
ردولف هيكل سيعرض على
مجلس الوزراء
المرحلة الثانية لحصر السلاح بين
الليطاني
ونهر الأوّلي عند عودته من زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.
