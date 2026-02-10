ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 7 آلاف ليرة والمازوت 8 آلاف ليرة وقارورة 131 الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.410.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.453.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.345.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.371.000 ليرة لبنانية