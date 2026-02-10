مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان

أصدر مفتي الشيخ بيانا حدد فيه فدية العجز عن الصيام للعام 1447ه/2026م الاتي نصه:



"فإن العجز الدائم عن الصيام في شهر المبارك هو العجز الذي يدوم إلى الموت غالبا، كالمريض مرضا لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، ولا يطيق المريض معه الصوم أو يشكل له ضررا أو زيادة في مرضه، أو خطرا على صحته أو حياته، أو الكبير في السن (الهرم) الذي لا يطيق الصوم، فهذان وأمثالهما يفطران ولا يعيدان الأيام التي أفطراها، بل عليهما فدية الصوم فقط عن كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.



والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام شهر رمضان، ويجوز دفع قيمة هذه الفدية من النقود، وهو أيسر على الناس وأنفع للفقراء، ومقدار قيمتها يتفاوت بحسب حال المعذور قدرة واستطاعة؛ فأقلها 360.000 ل.ل (ثلاثمائة وستون ألف ليرة لبنانية) وما فوق ذلك للقادر، ومن عجز عنها بقيت في ذمته حتى يقدر عليها".



كما اصدر مفتي الجمهورية بيانا حدد فيه صدقة لشهر رمضان المبارك للعام 1447ه/2026م الاتي نصه:



فإن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة عنده فضل وزيادة عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه، فيخرجها عن نفسه وعنهم كزوجة وأولاد وغيرهم ممن هم في نفقته، يدفعها إلى الفقراء والمساكين، لقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: "أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم" أي يوم العيد، لما في ذلك من الرفق بالفقراء وإغنائهم عن السؤال يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر بقدومه عليهم، وهو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ابن حنبل ومالك بن أنس، رضي الله عنهم أجمعين.



ومقدار الواجب فيها صاع من قمح أو تمر أو زبيب أو صاع من غالب قوت البلد، والصاع مكيال متوارث من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقدر بكيلوين وأربعمائة غرام (2400 غراما).



ويجوز دفع قيمة هذه الأشياء من النقود، وهو أيسر على الناس، وأنفع للفقراء، وأقلها 450.000 ل.ل (أربعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) يصرفها كل واحد عن نفسه وعن كل واحد ممن تلزمه نفقتهم بحسب حاله قدرة واستطاعة ومن تطوع خيرا بالزيادة فهو خير له، والله تعالى أعلم".



