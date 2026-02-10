تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان

Lebanon 24
10-02-2026 | 02:34
A-
A+
مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان
مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بيانا حدد فيه فدية العجز عن الصيام للعام 1447ه/2026م الاتي نصه:

"فإن العجز الدائم عن الصيام في شهر رمضان المبارك هو العجز الذي يدوم إلى الموت غالبا، كالمريض مرضا لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، ولا يطيق المريض معه الصوم أو يشكل له ضررا أو زيادة في مرضه، أو خطرا على صحته أو حياته، أو الكبير في السن (الهرم) الذي لا يطيق الصوم، فهذان وأمثالهما يفطران ولا يعيدان الأيام التي أفطراها، بل عليهما فدية الصوم فقط عن كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم من أيام شهر رمضان، ويجوز دفع قيمة هذه الفدية من النقود، وهو أيسر على الناس وأنفع للفقراء، ومقدار قيمتها يتفاوت بحسب حال المعذور قدرة واستطاعة؛ فأقلها 360.000 ل.ل (ثلاثمائة وستون ألف ليرة لبنانية) وما فوق ذلك للقادر، ومن عجز عنها بقيت في ذمته حتى يقدر عليها".

كما اصدر مفتي الجمهورية بيانا حدد فيه صدقة الفطر لشهر رمضان المبارك للعام 1447ه/2026م الاتي نصه:

فإن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة عنده فضل وزيادة عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه، فيخرجها عن نفسه وعنهم كزوجة وأولاد وغيرهم ممن هم في نفقته، يدفعها إلى الفقراء والمساكين، لقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: "أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم" أي يوم العيد، لما في ذلك من الرفق بالفقراء وإغنائهم عن السؤال يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدومه عليهم، وهو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ابن حنبل ومالك بن أنس، رضي الله عنهم أجمعين.

ومقدار الواجب فيها صاع من قمح أو تمر أو زبيب أو صاع من غالب قوت البلد، والصاع مكيال متوارث من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقدر بكيلوين وأربعمائة غرام (2400 غراما).

ويجوز دفع قيمة هذه الأشياء من النقود، وهو أيسر على الناس، وأنفع للفقراء، وأقلها 450.000 ل.ل (أربعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) يصرفها كل واحد عن نفسه وعن كل واحد ممن تلزمه نفقتهم بحسب حاله قدرة واستطاعة ومن تطوع خيرا بالزيادة فهو خير له، والله تعالى أعلم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقديرات فلكية تحدد أول أيام رمضان وعيد الفطر.. وهذا عدد أيام الصيام
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة اللبنانية: عون تلقّى دعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لحضور إفطار دار الفتوى عند غروب اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عن بداية شهر رمضان وأوّل أيّام عيد الفطر... ماذا كشف خبيرٌ؟
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي عكار زار مفتي الجمهورية وناقشا الشؤون العكارية والوطنية
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمهورية اللبنانية

عبد اللطيف دريان

ليرة لبنانية

عبد اللطيف

الشيخ عبد

اللبنانية

الجمهوري

المسلمون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:43 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:43 | 2026-02-10
Lebanon24
07:29 | 2026-02-10
Lebanon24
07:20 | 2026-02-10
Lebanon24
07:14 | 2026-02-10
Lebanon24
07:13 | 2026-02-10
Lebanon24
07:10 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24