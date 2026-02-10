هل تُلغى شهادة البريفيه نهائياً؟ وما البديل لها؟

كثُر الحديث مؤخرا عن توجه لإلغاء شهادة البريفيه نهائياً، علما انه لم يتم بعد تحديد موعدها على الرغم من تحديد مواعيد الامتحانات للشهادة الثانوية العامة، ويعيش طلاب الشهادة المتوسطة والأهل على حد سواء قلقا كبيرا مع دخول العام الدراسي فصله الثاني، فما مصير هذه الشهادة التي تعود للقرن الماضي؟



وزارة التربية المعني الأول بالأمر لم تحسم بعد القرار، علما ان ريما كرامي صرّحت سابقا ان إلغاء شهادة البريفيه جزء من التغيير في العقلية التعليمية التي تعمل عليها الوزارة، وأن هذا التوجه قائم لكنه يتطلب خطة زمنية، كما انها تؤكد ان هذه المسألة تعود إلى مجتمعاً.



وفي هذا الإطار، تؤكد جهات تربوية وجود نقاش جاد داخل وزارة التربية عن اتجاه لإلغاء شهادة البريفيه كجزء من تحديث النظام التعليمي والتقييم في ، وربط ذلك بإجراءات إصلاح المناهج وآليات التقويم المستمر بدل الامتحان المركزي.



وتشدد الجهات التربوية على ضرورة وضع "بديل تقييم موحّد" قبل أن تتم إلغاء هذه الشهادة مثل نظام تقييم شامل ومتواصل في المدارس لضمان عدم ترك فجوة عند الانتقال من إلى التعليم الثانوي.



من يتخذ القرار؟

قرار إلغاء امتحانات شهادة البريفيه لا يصبح نهائيًا إلا بعد مناقشة الملف في مجلس الوزراء والمصادقة عليه، وقد يتطلّب أيضًا إحالته إلى مجلس النواب إذا استلزم تعديل قانوني في النظام . مع الإشارة إلى انه ثمة أكثر من اقتراح قانون لالغاء البريفيه قُدم في هذا المجال داخل مجلس النواب، أبرزها من ، وآخرها من "تكتل لبنان القوي".



وفي حال اختار مجلس الوزراء اتخاذ قرار نهائي بالإلغاء، غالبًا ما يُحَوَّل هذا القرار إلى إجراء قانوني عبر مجلس النواب لضمان أن التغيير قانوني وملزم، خصوصًا إذا كان يغيّر شروط الترفيع بين المراحل التعليمية.



وبعد المُصادقة على قرار الإلغاء، يتم إعداد آليات تنفيذ جديدة في المدارس والمؤسسات التعليمية مثل تقييمات مدرسية مركزية أو تقييمات مستمرة خلال العام الدراسي بدل الامتحان النهائي.



إذن بانتظار القرار النهائي لمصير امتحانات شهادة البريفيه، انقسمت الآراء بين من يؤيد هذا التوجه باعتبار انه لا يؤثر على المستوى التعليمي وهذه الشهادة ألغيت قبل سنوات طويلة جدا في المنهج الفرنسي الذي يتبعه لبنان، وبين من يؤيد إبقاء هذه الامتحانات باعتبار انها تحفظ قيمة الامتحانات الرسمية ومكانة الشهادة .

