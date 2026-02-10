تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تحرّك عاجل إلى بعبدا.. ملف انهيارات طرابلس على طاولة القصر الجمهوري

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-02-2026 | 03:22
تحرّك عاجل إلى بعبدا.. ملف انهيارات طرابلس على طاولة القصر الجمهوري
تحرّك عاجل إلى بعبدا.. ملف انهيارات طرابلس على طاولة القصر الجمهوري photos 0
في ظلّ تفاقم أزمة انهيار المباني في مدينة طرابلس، توجّه رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي ورئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة إلى القصر الجمهوري، لعرض الواقع المستجد ووضع المسؤولين في صورة المخاطر المتزايدة.
وبحسب المعلومات، يهدف اللقاء إلى البحث في سبل المعالجة السريعة للأضرار الناتجة عن الانهيارات، وتأمين دعم رسمي لإطلاق خطوات طارئة تحدّ من المخاطر التي تهدّد السكان والممتلكات، وسط تصاعد القلق في المدينة.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

