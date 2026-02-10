تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في هذه المناطق...كهرباء لبنان تواصل نزع التعديات

Lebanon 24
10-02-2026 | 03:29
A-
A+
في هذه المناطق...كهرباء لبنان تواصل نزع التعديات
في هذه المناطق...كهرباء لبنان تواصل نزع التعديات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنها نفّذت بمؤازرة القوى القوى الأمنية وإشراف القضاء المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 2 شباط ٢٠٢٦ ولغاية 5 شباط ٢٠٢٦، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:

- دائرة بيروت: 22 محضراً

- دائرة الشياح: 20 محضراً

- دائرة صيدا: 41 محضراً

- دائرة وادي الزينة (إقليم الخروب): 74 محضراً

- دائرة شتورا: 19 محضراً

- دائرة رياق: 12 محضراً

- دائرة انطلياس: محضر واحد

- دائرة بعبدات: محضران

- دائرة برقايل (الشمال): 71 محضراً

المجموع: 262 محضراً

وأشارت الى أنه "بذلك يكون قد تم خلال الأسبوع الفائت تحرير ما مجموعه 262 محضراً، تأكيداً على التزام مؤسسة كهرباء لبنان حماية المال العام وضمان حسن سير المرفق العام الكهربائي، كما ستُفيد المؤسسة المواطنين دورياً بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفّذها، وفقاً للإجراءات القانونية المرعية الإجراء".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كهرباء لبنان تستكمل حملتها في نزع التعديات...وهذه ابرز المناطق المخالفة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كهرباء لبنان "تنتفض" على التعديات.. إليكم عدد المحاضر وتوزيعها على المناطق
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
366 محضراً خلال أسبوع.. "كهرباء لبنان" تستكمل حملة نزع التعديات عن الشبكة
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا تواصل تنفيذ خطة تنظيم المدينة وإزالة التعديات
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 14:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة كهرباء لبنان

حسن سير

القضاء

التزام

بيروت

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:43 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:43 | 2026-02-10
Lebanon24
07:29 | 2026-02-10
Lebanon24
07:20 | 2026-02-10
Lebanon24
07:14 | 2026-02-10
Lebanon24
07:13 | 2026-02-10
Lebanon24
07:10 | 2026-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24