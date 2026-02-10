في هذه المناطق...كهرباء لبنان تواصل نزع التعديات

أعلنت في بيان، أنها نفّذت بمؤازرة القوى القوى الأمنية وإشراف المختص حملة نزع تعديات على الشبكة الكهربائية خلال الفترة الممتدة من 2 شباط ٢٠٢٦ ولغاية 5 شباط ٢٠٢٦، أسفرت عن تنظيم المحاضر التالية بحسب المناطق:

- دائرة : 22 محضراً

- دائرة الشياح: 20 محضراً

- دائرة : 41 محضراً

- دائرة وادي الزينة (إقليم الخروب): 74 محضراً

- دائرة شتورا: 19 محضراً

- دائرة : 12 محضراً

- دائرة انطلياس: محضر واحد

- دائرة بعبدات: محضران

- دائرة برقايل (الشمال): 71 محضراً

المجموع: 262 محضراً

وأشارت الى أنه "بذلك يكون قد تم خلال الأسبوع الفائت تحرير ما مجموعه 262 محضراً، تأكيداً على مؤسسة حماية المال العام وضمان المرفق العام الكهربائي، كما ستُفيد المؤسسة المواطنين دورياً بنتائج حملات نزع التعديات التي تنفّذها، وفقاً للإجراءات القانونية المرعية الإجراء".