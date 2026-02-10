سلسلة منخفضات جوية باتجاه لبنان.. هذا ما ينتظرنا في القسم الثاني من شباط

أفادت صفحة Lebanese المتخصصة بالأحوال الجوية ان الأجواء استقرت مؤقتًا فوق المنطقة مع درجات حرارة حول معدلاتها الموسمية أو أعلى بقليل على الساحل، فيما تشكّل الضباب فوق ، وترافقت الحالة مع أمطار خجولة ومحصورة ضمن نطاق ضيق.ومن المتوقّع أن تعاود المنخفضات الجوية اختراق المنطقة اعتبارًا من ليل اليوم الثلاثاء، حيث تهطل الأمطار الخفيفة والمتفرقة وغير الشاملة ليلا ونهار . وتشتدّ الهطولات بعد منتصف الليل، لتصبح أكثر انتظامًا بين الساعة 11 و12 من نهار الغد، مع تغطية السحب الرعدية مختلف المناطق .وأضافت الصفحة: "يتزامن هذا الوضع مع موجات بردية ومطرية ونسبة صواعق مرتفعة، على أن تشتدّ الأمطار ظهرًا وعصرًا، قبل أن تنحسر ليل الأربعاء وصباح الخميس. أمّا الثلوج فتبقى محصورة بالمرتفعات ، في إطار منخفض يُعدّ جيدًا من حيث غزارة الأمطار، لكن دون انخفاض كبير في مستوى تساقط الثلوج.ولا تطول فترة الاستقرار، إذ يُتوقّع أن نتأثّر مجددًا بمنخفض جوي سريع الحركة ليل الجمعة.ورغم درجات الحرارة المرتفعة نسبيًا هذا الأسبوع، تبقى الأمطار حاضرة فوق معظم المناطق بفضل الله، ما ينفي أي خطر جفاف، ويجعل الموسم المطري جيدًا وأفضل من الموسم السابق بكثير.وتشير حركة الضغوط الجوية، بحسب الصفحة، إلى استمرار توالي الخيرات نحو المنطقة، حيث يُتوقّع أن يكون من شهر شباط أبرد من قسمه الأول، مع تأثّرنا بمنخفضات جوية باردة إلى باردة جدًا.